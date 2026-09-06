Canasta básica en Yucatán: Profeco reporta precio de 743 pesos en Mérida

Al cierre del pasado mes de agosto, Yucatán se ubicó entre las entidades con la canasta básica más barata en todo el país, esto de acuerdo con el monitoreo del programa “Quién es Quién en los Precios” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Los datos correspondientes a la semana del 17 al 21 de agosto revelan que en establecimientos comerciales de Mérida el costo de los insumos que forman parte de la canasta puede adquirirse desde 743.90 pesos, siendo el precio más bajo de la región Sureste.

En contraste, el costo más elevado registrado en la región Sur fue de 905.50 pesos, por lo que entre el costo mínimo y máximo detectado por la Profeco existe una diferencia de 161.60 pesos.

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Esto coloca a Mérida como uno de los puntos con mejores precios para adquirir los productos básicos considerados en el monitoreo.

Ocho entidades

La medición contempla ocho entidades dentro de esta región: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Después del más bajo registrado en Mérida, se observaron precios de 745.20, 751.90, 757.30 y 765.90 pesos en establecimientos de Campeche, Guerrero, Tabasco y Chiapas, respectivamente.

En otras entidades de la región, la misma canasta alcanzó precios de 846.50 pesos en Oaxaca, 858.50 en Veracruz y 862.40 en Quintana Roo, mientras que el máximo de 905.50 pesos correspondió a Campeche.

La canasta básica analizada por la Procuraduría Federal del Consumidor incluye 24 productos considerados de alto consumo, seleccionados a partir de la referencia de la canasta alimentaria y considerando las cantidades estimadas para el consumo semanal de un hogar de cuatro integrantes.

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Entre los artículos contemplados se encuentran aceite vegetal, arroz, atún, azúcar, carne de res, cerdo y pollo, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, leche, frutas, verduras, pan, papa, papel higiénico, pasta para sopa, sardina y tortillas de maíz.

Consumo familiar

De acuerdo con la metodología del programa, las cantidades de los productos se calculan tomando como referencia el consumo semanal de una familia de cuatro integrantes, con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La selección considera productos básicos y de alto consumo, así como el valor que las familias destinan a la adquisición de los alimentos.

El reporte de la Profeco señala que los precios corresponden a los observados durante el periodo del 17 al 21 de agosto de 2026. Con un costo mínimo de 743.90 pesos, Yucatán se mantiene entre las entidades donde las familias pueden encontrar una de las canastas de productos básicos de menor precio dentro del monitoreo nacional.