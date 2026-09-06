Motociclista pierde el control y se accidenta en la Villamadero-Seybaplaya

Un motociclista resultó lesionado luego de perder el control de su unidad mientras circulaba sobre la carretera federal Villamadero-Seybaplaya, presuntamente a exceso de velocidad. El percance ocurrió este domingo, alrededor de las 13:00 horas, a la altura del kilómetro 165, cerca del Hotel Siho Playa.

De acuerdo con la información disponible, el hombre, cuya identidad no fue proporcionada, viajaba en una motocicleta Italika AT125RT, color azul y con placas 56GWR5 del estado de Campeche, cuando habría perdido el dominio del manubrio y terminó accidentándose sobre la vía federal.

Noticia Destacada Pochimóvil derrapa bajo la lluvia y provoca choque frontal con motocicleta en la colonia San Nicolás

Elementos de la Guardia Nacional (GN) arribaron al sitio para abanderar el tramo carretero y advertir a los automovilistas que circulaban por la zona, con el objetivo de prevenir otro percance mientras se realizaban las labores de atención.

Paramédicos de la Asociación de Voluntarios en Emergencias (AVE), Base Villamadero, brindaron los primeros auxilios al motociclista y posteriormente lo trasladaron a un hospital de Seybaplaya para una valoración médica. La motocicleta quedó bajo resguardo y a disposición de las autoridades correspondientes.