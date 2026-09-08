Despiden con honores a soldado originario de Escárcega que perdió la vida durante un enfrentamiento contra narcotraficantes

Familiares y amigos dieron el último adiós al joven Ersaín E.R., cabo de Infantería originario de Escárcega, y quien perdió la vida durante una emboscada criminal en Zinapécuaro, Michoacán.

El cuerpo llegó vía aérea a Campeche y luego trasladado por carretera hasta su comunidad de origen, donde era esperado por integrantes del Regimiento de Caballería Motorizado quienes le rindieron honores militares.

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Ersain E. R., era originario del ejido Chan Laguna, de la zona de Centenario, municipio de Escárcega; y elemento del 11/o. Batallón de Infantería, con sede en Mérida, Yucatán. Perdió la vida y cuatro más resultaron lesionados durante una agresión registrada la noche del 4 de septiembre en las inmediaciones de la localidad de Santa Cruz, municipio de Zinapé- cuaro, Michoacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando el personal militar realizaba labores de reconocimiento como parte de las operaciones implementadas contra el narcotráfico, en coordinación con otra fuerza operativa. Durante el desarrollo de estas acciones, los elementos castrenses fueron sorprendidos por una agresión armada.

De acuerdo con la información disponible, los militares fueron atacados por integrantes

de un grupo delictivo que se encontraban al interior de un domicilio. Ante la agresión, el personal castrense repelió el ataque, lo que derivó en un enfrentamiento en la zona.

Durante el intercambio de disparos, uno de los elementos militares recibió impactos de arma de fuego que le provocaron lesiones de gravedad y, pese a la atención recibida, perdió la vida.

Asimismo, cuatro elementos más resultaron heridos durante el enfrentamiento y fueron trasladados para recibir atención médica.

La zona donde ocurrió la agresión fue asegurada por las autoridades, mientras que las corporaciones correspondientes mantienen las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar la identidad y situación jurídica de quienes participaron en el ataque.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el enfrentamiento y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de los integrantes del grupo delictivo involucrados en la agresión ni sobre posibles detenidos relacionados con estos hechos.

El incidente ocurrió en el marco de las acciones de reconocimiento y seguridad que realizan las fuerzas militares en distintas zonas de Michoacán como parte de los operativos destinados a combatir las actividades de grupos dedicados al narcotráfico y otros delitos