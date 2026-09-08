Seduc atiende siete conflictos en escuelas de Campeche durante la primera semana de clases

Al menos siete incidentes en planteles de Educación Básica se registraron durante la primera semana del ciclo escolar 2026-2027 y fueron atendidos por la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado. Las problemáticas abarcaron desde cobros indebidos de cuotas y falta o reasignación de docentes, hasta conflictos por obras, fallas eléctricas y manejo de recursos escolares.

El titular de la dependencia, Candelario Jesús Pacheco Pacheco, explicó que los casos se presentaron en los municipios de Escárcega, Tenabo, Hecelchakán, Carmen, Campeche y Calkiní, y aseguró que a todos se les brindó atención para garantizar la continuidad de las actividades académicas y resolver las inconformidades de las comunidades escolares.

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Entre los casos destacó el de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 de Escárcega, donde padres de familia denunciaron el cobro de cuotas como requisito para la inscripción o permanencia de los alumnos. La Seduc reiteró que la educación pública es gratuita y que ninguna aportación económica puede condicionarla; las cooperaciones únicamente pueden ser acordadas de manera voluntaria por los comités de padres de familia.

En Tenabo, la reducción de matrícula en el Jardín de Niños “Josefa Ortiz de Domínguez” llevó a fusionar tres grupos de tercer grado en dos, por lo que la docente Cristina Kú fue reasignada a primer grado, situación que generó inconformidad entre madres de familia. La autoridad educativa precisó que la distribución de grupos corresponde a la dirección del plantel, conforme a la matrícula, y que no se vulneraron los derechos laborales de la maestra.

Pacheco Pacheco también informó sobre la reubicación provisional de alumnos de la primaria “Estado de Chiapas”, en Hecelchakán, debido a la construcción de un domo. Para evitar riesgos, los estudiantes fueron trasladados temporalmente al inmueble del Centro de Atención Múltiple (CAM) IV, mientras concluyen los trabajos

En Ciudad del Carmen se regularizó la situación laboral de la profesora Diana Sánchez, cuya plaza corresponde a Palizada, mediante un acuerdo entre autoridades educativas y la representación sindical, debido a que la plaza que ocupaba ya tenía un titular definitivo.

En la primaria “Justo Sierra” de Kikab, Campeche, padres de familia cerraron el plantel ante la ausencia de un docente. La Seduc explicó que el retraso obedeció a trámites administrativos y confirmó que la nueva maestra se incorporó el 4 de septiembre.

En Sahcabchén, Calkiní, madres de familia cerraron el preescolar indígena y retuvieron a la directora y al supervisor por fallas eléctricas y señalamientos sobre el manejo de recursos de “La Escuela es Nuestra”. Tras el diálogo con autoridades, se acordó remover a la directora, gestionar la adecuación de la instalación eléctrica y garantizar el correcto ejercicio de los recursos.

La Secundaria General No. 1 “Cabalán Macari”, de Hecelchakán, una avería en el transformador dejó sin energía a todo el complejo educativo. La Seduc instaló un equipo provisional para mantener las actividades, mientras se espera el transformador definitivo solicitado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).