Campeche registra en promedio 16 homicidios cada mes, confirma el Sistema Nacional de Seguridad

Hasta el mes de julio del año en curso, en el Estado abrieron 116 carpetas de investigación relacionadas como homicidios en general, de acuerdo con información avalada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con el índice de incidencia delictiva del fuero común, desde el primero de enero al 31 de julio del año en curso, la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) abrió 116 expedientes que abarcan los 13 municipios por homicidios en todas sus modalidades.

Esto quiere decir que, en promedio 16 personas pierden la vida por diferentes motivos, además de que, 408 denunciaron ser víctimas de lesiones, de las cuales 204 fueron causadas a propósito, y 18 fueron producidas con el uso de armas de fuego.

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Específicamente en el homicidio doloso, es decir, donde el agresor tuvo la intención de privar de la vida a la persona esta ascendió a 53 personas ultimadas donde el 69.81 por ciento, que es traducido a 37 decesos, fueron ocasionados por el uso de armas de fuego.

En el resto de los decesos contabilizados once fueron por el uso de armas blancas, y cuatro más con otros elementos. En el caso del homicidio culposo donde el homicida privó de la vida a otra persona sin intención de hacerlo la cifra asciende a 44 casos, donde 43 fueron en hechos de tránsito y uno no especificado.

Algunos de los casos que destacan en lo que va del año fue el ocho de mayo, cuando nueve personas fueron asesinadas con arma de fuego en distintos puntos del estado en un solo día. Cuatro víctimas murieron en Calakmul, dos en la comunidad Juan de la Barrera, en Escárcega, y tres más en la capital campechana.

En julio se registró un doble homicidio en Candelaria, dos hombres fueron asesinados en una parcela de la comunidad Nuevo Tabasco, la Fiscalía informó posteriormente que ya había identificado al presunto responsable y que el caso estaría relacionado con un conflicto por tierras.

Ese mismo mes, fue ejecutado asesinan a un mototaxista en Sabancuy, Emadith Inclán González, de 47 años, fue ultimado a balazos en la colonia Banco de Piedra. Recibió al menos cuatro impactos en la espalda y murió en el sitio.

Hasta la fecha, mayo es el mes más violento el quinto mes del año cerró con 10 homicidios cometidos con arma de fuego, cifra que lo colocó como el periodo más letal, por lo menos hasta lo que se tiene registrado.