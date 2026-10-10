Alerta sanitaria en Ciudad del Carmen por dengue, COVID-19 e influenza; reforzarán vacunación este lunes

El incremento de contagios de dengue, COVID-19 e influenza en el municipio de Carmen, principalmente en la zona insular, mantiene a la región en vigilancia epidemiológica ante el repunte de enfermedades respiratorias y transmitidas por vector.

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De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue 2026, actualizado a la Semana Epidemiológica 39, Campeche acumula 55 contagios de esta enfermedad. La mayoría de los casos se concentran en los municipios de Carmen, Calakmul, Champotón y Campeche.

La cifra representa un aumento de 31 casos en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que llevó a las autoridades sanitarias y al Colegio de Médicos del Estado a insistir en la adopción de medidas preventivas para evitar complicaciones graves en los pacientes.

Adrián Mellado González, titular del Colegio de Médicos del Estado, pidió a la población no minimizar las cifras ni bajar la guardia. Exhortó a las familias a acatar las recomendaciones oficiales: eliminar criaderos de mosquitos, usar repelente, mantener patios limpios y acudir a consulta médica ante síntomas compatibles con dengue, COVID-19 o influenza.

Ante este panorama, la Jurisdicción Sanitaria Número 3 (con cobertura en Carmen y Palizada) anunció que a partir del lunes 12 de octubre se reforzará la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID-19, padecimientos que también han registrado un repunte en el sur de la entidad.

La coordinadora de Vacunación, Adriana Jiménez Montejo, informó que se dará prioridad a grupos vulnerables como adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas. Las personas interesadas podrán acudir este lunes al módulo que se instalará en el supermercado de la avenida 31 en Ciudad del Carmen.

A partir del martes, la aplicación de dosis continuará en los Módulos Municipales de Bienestar ubicados en las colonias Insurgentes, San Nicolás y Morelos. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para inmunizarse y reducir el riesgo de hospitalizaciones.

JGH