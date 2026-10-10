CFE anuncia inversión de más de 2 mil 400 millones de pesos en Campeche; estas son las obras previstas

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, encabezó este viernes en Campeche el evento Electricidad para el Bienestar, en el que anunció proyectos de infraestructura eléctrica por más de 2 mil 400 millones de pesos para fortalecer la cobertura, la distribución y la calidad del servicio en la entidad.

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Las acciones contempladas incluyen obras de transmisión, distribución y electrificación, así como la modernización tecnológica de las redes para responder a las necesidades energéticas de Ciudad del Carmen, Atasta y otras comunidades del estado. La inversión busca garantizar un suministro más estable y ampliar el acceso a la electricidad en zonas con mayor demanda.

Durante su participación, Calleja Alor informó que las interrupciones del servicio eléctrico en Campeche disminuyeron 5 % durante el presente año. También detalló que ya se encuentran en operación trabajos de refuerzo entre la central de ciclo combinado y diversas subestaciones, con una inversión de 200 millones de pesos.

Los proyectos buscan fortalecer la distribución, transmisión y cobertura del servicio eléctrico. / Especial

La titular de la CFE anunció la ejecución de 24 obras de modernización de redes eléctricas por 627 millones de pesos, programadas para el periodo 2025-2029. Estas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la infraestructura, reducir fallas y fortalecer la capacidad de atención ante el crecimiento de la demanda.

Uno de los proyectos más relevantes es la línea Isla del Carmen–Puerto Real, que entrará en operación el próximo 11 de noviembre. La obra, con una inversión superior a mil 80 millones de pesos, tiene una extensión de 110 kilómetros y registra un avance del 96 %. Su puesta en marcha está orientada a mejorar el suministro en la región de Ciudad del Carmen y zonas aledañas.

Emilia Calleja reconoció el trabajo de casi 500 electricistas de la CFE en Campeche, quienes atienden a 361 mil hogares con suministro de electricidad en la entidad. La funcionaria federal también anunció que la infraestructura prevista permitirá garantizar el 99.9 % de acceso a electricidad en Campeche. Asimismo, afirmó que el estado tendrá un papel protagónico en el desarrollo de energías limpias en el país.

Invertirán 627 millones de pesos en 24 obras de modernización de redes eléctricas entre 2025 y 2029. / Especial

Calleja Alor anunció que este mes iniciarán los trabajos de electrificación del Acueducto Hobomó, cuya conclusión está prevista para diciembre, a fin de contribuir al abastecimiento de agua de la capital campechana.

Posteriormente, en un encuentro informativo en Atasta, presentaron los avances de la nueva subestación eléctrica, que contempla la ampliación de la Subestación Concordia y la construcción de casi 50 kilómetros de infraestructura aérea y subterránea. Se anunció que a finales de octubre llegará el transformador principal de la Subestación Atasta, y se reiteró que la conclusión de la obra está prevista para diciembre de 2026.

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En el evento, el Gobierno del Estado agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el respaldo a Campeche y la atención a demandas históricas pendientes.

JGH