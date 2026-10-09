Investigan brote de infecciones respiratorias en primaria de Ciudad del Carmen; suman 19 alumnos enfermos

La detección de 19 estudiantes con síntomas de infecciones respiratorias en la Escuela Primaria “Maestros Carmelitas”, en Ciudad del Carmen, puso bajo atención la situación sanitaria de la comunidad escolar. Las familias permanecen en espera de información sobre el origen de los casos y las medidas a tomar para evitar posibles contagios dentro del plantel.

La Secretaría de Salud de Campeche confirmó que investiga un posible brote, aunque todavía no determina si los síntomas corresponden a Covid-19, influenza u otro virus. Orlando Alvarado Rivadeneyra, titular de la dependencia, señaló que la concentración de casos en una misma escuela resulta atípica y requiere un estudio epidemiológico.

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Karla Toledo Zamora, integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República, exigió respuestas a las autoridades estatales y cuestionó las acciones emprendidas frente a los casos reportados. La legisladora pidió esclarecer el alcance de la situación y reforzar las medidas de vigilancia y prevención para proteger a estudiantes, docentes y familiares.

También advirtió que el fin de la emergencia sanitaria no significa que el Covid-19 haya desaparecido. Señaló que la detección de posibles contagios en un mismo plantel educativo requiere atención oportuna debido al contacto cotidiano entre alumnos y otras personas de su entorno.

La senadora recordó que los menores con determinadas condiciones de salud, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas pueden enfrentar mayores riesgos ante las infecciones respiratorias. Por ello, pidió evitar que los reportes se minimicen y mantener la vigilancia epidemiológica ante la aparición de nuevos síntomas.

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Recordó que Campeche registró 47 casos de Covid-19 al cierre de 2025. Aunque el número se encuentra muy por debajo de los registros de los años más críticos de la pandemia, sostuvo que una cifra menor no representa la desaparición del riesgo sanitario.

El brote reportado en Carmen debe servir para revisar las condiciones de vigilancia existentes en las escuelas y la capacidad de respuesta de las autoridades ante nuevos contagios. Pidió que no se minimice el caso por tratarse de una cantidad reducida frente a los registros de años anteriores.

De igual forma cuestionó la posibilidad de que existan más personas infectadas que todavía no hayan sido identificadas. Por ello, consideró necesario mantener el seguimiento de los contactos y fortalecer la vigilancia ante la aparición de nuevos síntomas dentro de la comunidad escolar.