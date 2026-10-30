Brutal choque en la carretera Carmen-Isla Aguada deja un conductor gravemente lesionado

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 14; el conductor quedó gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital, mientras que las cuatro unidades involucradas sufrieron daños materiales de consideración.

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Un aparatoso accidente carretero en el que se vieron involucrados tres automóviles particulares y una grúa tipo Hiab dejó como saldo a un hombre gravemente lesionado y cuantiosos daños materiales, durante un percance registrado sobre el kilómetro 14 del tramo carretero Ciudad del Carmen-Isla Aguada.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Nissan Tsuru plata circulaba con dirección hacia Isla Aguada cuando, al aproximarse a las instalaciones de la compañía Baker Hughes, presuntamente se impactó por alcance contra otro vehículo Nissan, provocando que esta unidad fuera proyectada varios metros hacia adelante.

El conductor de un Nissan Tsuru plata perdió el control tras chocar por alcance contra otro auto compacto. / Israel Lozano

Tras el primer impacto, el conductor del Tsuru perdió el control y terminó estrellándose contra la plataforma de una grúa tipo Hiab, perteneciente a la compañía Sussa, la cual se encontraba estacionada sobre el acotamiento derecho de la carretera.

La fuerza de la colisión fue tal que el automóvil compacto terminó prácticamente destrozado, con el techo y el cofre desprendidos. Sin detener su trayectoria, la unidad también impactó contra un Nissan Versa rojo, que se encontraba estacionado a las afueras de una compañía, y finalmente terminó chocando contra la base de una torre de la Comisión Federal de Electricidad.

Como consecuencia de la aparatosa secuencia de impactos, el conductor del Nissan Tsuru resultó gravemente lesionado y quedó atrapado entre los restos del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para auxiliarlo y ponerlo a salvo.

Una vez rescatado, el hombre recibió una valoración prehospitalaria y fue trasladado de urgencia a un hospital de Ciudad del Carmen, donde quedó bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El conductor presuntamente chocó por alcance contra otro vehículo Nissan. / Israel Lozano

El accidente generó la movilización de elementos de emergencia y agentes de la Policía Estatal Preventiva, quienes acudieron para brindar apoyo, asegurar el área y abanderar la circulación, en tanto arribaban los elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, encargados de tomar conocimiento del percance en el tramo federal.

Las cuatro unidades involucradas presentaron daños materiales de consideración, principalmente el Nissan Tsuru, que terminó severamente destruido tras los múltiples impactos.

Finalmente, los vehículos fueron retirados del lugar y trasladados al corralón correspondiente, mientras que el caso fue turnado ante la Fiscalía para realizar las investigaciones pertinentes y determinar las responsabilidades legales de los involucrados.

JGH