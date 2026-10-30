Tractocamión arrastra varios metros a taxi con pasajero a bordo en Ciudad del Carmen

El conductor del vehículo de alquiler y su pasajero se llevaron un fuerte susto; el ocupante aseguró que el operador de la pesada unidad actuó intencionalmente y manifestó que buscaría proceder penalmente en su contra.

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Momentos de tensión vivieron el conductor de un taxi y un pasajero luego de que la unidad de alquiler fuera impactada y arrastrada varios metros por un tractocamión de carga, cuando circulaban por la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen. El accidente provocó daños considerables en el automóvil y afectaciones temporales a la circulación.

De acuerdo con los datos recabados, el percance ocurrió cuando el conductor de un taxi Nissan Versa, con número económico 2016, transitaba sobre la avenida Aviación y, al realizar una maniobra para incorporarse a la avenida Periférica, fue colisionado por un tractocamión Kenworth blanco, perteneciente a la empresa TC Transportadora de Cadenas.

El pasajero declaró que tuvo que maniobrar el volante para evitar que el taxi sufriera un daño mayor. / Israel Lozano

La pesada unidad, equipada con una plataforma de carga y con placas de circulación del servicio federal, presuntamente avanzaba de frente cuando se produjo el impacto contra el costado del vehículo de alquiler. Tras la colisión, el taxi quedó atrapado junto a la plataforma y fue arrastrado durante varios metros, lo que generó momentos de angustia para sus ocupantes.

Según la versión del pasajero, la situación se tornó especialmente peligrosa cuando el automóvil comenzó a ser arrastrado por los neumáticos y los birlos de la unidad de carga. El ocupante afirmó que tuvo que intervenir y dar un volantazo para intentar evitar que el taxi continuara siendo desplazado, pues aseguró que el conductor se encontraba desorientado ante lo sucedido.

Una vez que ambos vehículos lograron detenerse, los involucrados descendieron para revisar los daños y dialogar sobre la forma de resolver el incidente. Sin embargo, la situación se complicó cuando el pasajero manifestó su intención de presentar una denuncia penal contra el operador del tractocamión, al considerar que la maniobra había sido intencional y que tanto él como el taxista estuvieron en riesgo de perder la vida.

El pasajero acusó al chofer del tráiler de actuar intencionalmente y amenazó con denunciarlo penalmente. / Israel Lozano

El pasajero sostuvo que no se había tratado de un simple accidente y aseguró que buscaría que las autoridades investigaran lo ocurrido. Por su parte, los conductores involucrados activaron sus respectivas aseguradoras para intentar llegar a un acuerdo por los daños materiales, aunque la inconformidad del ocupante del taxi continuó incluso después de las primeras conversaciones.

En cuanto a los daños, el Nissan Versa presentó afectaciones severas en su costado izquierdo, donde la carrocería quedó marcada y dañada por el contacto con los neumáticos y los birlos de la pesada unidad.

El percance también ocasionó el bloqueo parcial de la avenida Periférica durante varios minutos, mientras los involucrados permanecían en el sitio para dialogar y gestionar el arreglo correspondiente. Una vez concluidas las diligencias entre las partes, ambos vehículos se retiraron del lugar.

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Pese al acuerdo que buscaban alcanzar mediante las aseguradoras, el pasajero reiteró su intención de proceder legalmente contra el operador del tractocamión. Hasta el momento, las presuntas intenciones atribuidas al conductor de la unidad de carga corresponden a la versión del afectado y deberán ser determinadas por las autoridades competentes, en caso de que se presente una denuncia formal.

JGH