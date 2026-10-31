¿Quién ganó la pelea del Canelo? Saúl Álvarez derrota a Christian Mbilli

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a conquistar un campeonato mundial este sábado 31 de octubre de 2026, luego de vencer al francés Christian Mbilli por decisión unánime en Riad, Arabia Saudita.

Con este resultado, el boxeador mexicano recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El enfrentamiento se llevó a cabo en el marco de la función “México contra el Mundo”, donde el tapatío regresó al cuadrilátero después de más de un año sin actividad y consiguió imponerse ante un rival que llegaba como campeón mundial e invicto.

¿Cómo quedó la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

Los jueces otorgaron la victoria al mexicano mediante decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110.

Durante los 12 asaltos, Álvarez recurrió a su experiencia, precisión y trabajo al contragolpe para contener la ofensiva de Mbilli.

Uno de los momentos importantes ocurrió en el séptimo round, cuando el mexicano conectó un golpe que afectó al peleador francés y le permitió tomar mayor control de la contienda.