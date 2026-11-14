Fuerte choque entre taxi y automóvil provoca daños materiales en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente automovilístico protagonizado por un taxi y un vehículo particular se registró en las inmediaciones de la colonia Miami, en Ciudad del Carmen, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.

El percance ocurrió sobre el cruce de la avenida 55 con calle 38, donde ambas unidades colisionaron de manera violenta.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el conductor de un taxi Chevrolet Beat, en colores blanco y rojo, con número económico 2128, circulaba sobre la avenida 55, aparentemente con preferencia de paso y en dirección hacia el puerto pesquero.

Al aproximarse a la intersección con la calle 38, continuó su trayectoria sin imaginar que se encontraría con un automóvil que atravesaría su camino.

Se trataba de un Volkswagen Virtus, color azul, cuyo conductor presuntamente intentó cruzar la avenida sin tomar las debidas precauciones, aparentemente tratando de ganarle el paso al taxista.

Un taxi Chevrolet Beat y un Volkswagen Virtus protagonizaron un aparatoso choque en la colonia Miami de Ciudad del Carmen; el impacto hizo girar al automóvil particular.

Esta maniobra habría provocado que el trabajador del volante no pudiera evitar la colisión, impactándose de lleno contra el costado del automóvil particular.

Debido a la fuerza del encontronazo, el Volkswagen Virtus fue proyectado y terminó girando hasta quedar en sentido contrario al que originalmente circulaba, mientras que ambas unidades presentaron cuantiosos daños materiales, principalmente en sus carrocerías.

La escena llamó la atención de otros automovilistas que transitaban por este importante cruce de la ciudad. A pesar de lo aparatoso del accidente y de los daños ocasionados, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Los conductores permanecieron en el sitio para dialogar sobre lo sucedido y solicitaron la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras.

Un taxi Chevrolet Beat y un Volkswagen Virtus protagonizaron un aparatoso choque en la colonia Miami de Ciudad del Carmen; el impacto hizo girar al automóvil particular.

Finalmente, los involucrados acordaron buscar una solución mediante sus seguros para cubrir los daños ocasionados.

Posteriormente, las unidades fueron retiradas de la zona de rodamiento y colocadas a un costado de la vialidad, permitiendo restablecer la circulación vehicular y evitar que el congestionamiento continuara afectando a otros conductores.