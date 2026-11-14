Aeroméxico, al borde de la huelga: pilotos rechazan oferta salarial y vuelos podrían suspenderse el lunes

Aeroméxico enfrenta horas decisivas para evitar una huelga de pilotos que podría paralizar sus operaciones a partir de las primeras horas del lunes 16 de noviembre, luego de que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) rechazó nuevamente la propuesta económica y contractual de la compañía.

A menos de 48 horas de que venza el emplazamiento, las negociaciones continúan sin que se haya confirmado un acuerdo definitivo o una nueva prórroga.

De concretarse el paro, la suspensión de actividades coincidiría con el fin de semana largo y la temporada de promociones de El Buen Fin, con posibles repercusiones para miles de viajeros.

El rechazo sindical se confirmó el jueves 12 de noviembre, cuando ASPA informó que sus agremiados no aprobaron el convenio presentado por la aerolínea, que contemplaba un aumento directo al salario de 4.26 por ciento, además de modificaciones en prestaciones y condiciones laborales.

José Suárez, vocero de la organización, reconoció que la propuesta no consiguió el respaldo suficiente de los pilotos, aunque aseguró que existe disposición para continuar el diálogo.

¿Por qué los pilotos de Aeroméxico amenazan con irse a huelga?

El conflicto laboral involucra aproximadamente a mil 632 pilotos, cuyas principales exigencias se concentran en cuatro aspectos: recuperación del poder adquisitivo, mejores condiciones en las jornadas y descansos, prestaciones laborales y previsión social.

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Uno de los argumentos centrales de los trabajadores es que sus ingresos han perdido alrededor de 11 por ciento de su capacidad de compra desde la pandemia de Covid-19. También buscan reducir las diferencias salariales entre los dos esquemas de contratación que existen dentro de la compañía.

Las diferencias comenzaron en septiembre, cuando Aeroméxico presentó una primera propuesta de incremento salarial cercana a 3.2 por ciento, considerada insuficiente por la representación sindical.

Aunque el emplazamiento inicialmente estaba programado para el 1 de octubre, ambas partes acordaron ampliar el periodo de negociación para evitar una interrupción de los servicios.

Segunda propuesta salarial de Aeroméxico tampoco convence a ASPA

El 21 de octubre, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó que las comisiones negociadoras habían alcanzado un entendimiento para revisar integralmente el Contrato Colectivo de Trabajo.

Sin embargo, el acuerdo quedó sujeto a la aprobación de los pilotos mediante una votación libre, directa y secreta.

En aquella etapa, representantes de Aeroméxico señalaron que el paquete de beneficios, al considerar el incremento salarial y las mejoras en prestaciones, representaba un avance económico superior a 8 por ciento.

Pese a ello, la consulta entre los trabajadores terminó con el rechazo de la propuesta.

Por su parte, Grupo Aeroméxico manifestó que mantendrá las conversaciones con ASPA y las autoridades laborales para encontrar una salida que permita evitar afectaciones a sus operaciones y usuarios.

Huelga de pilotos de Aeroméxico podría afectar vuelos nacionales e internacionales

El conflicto también cuenta con repercusiones en el ámbito internacional. Desde septiembre, ASPA solicitó el respaldo de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA), organismo que notificó a sus organizaciones afiliadas sobre la posibilidad de una huelga en México.

Entre las medidas de solidaridad sindical contempladas se encuentran restricciones relacionadas con la contratación de aeronaves operadas por tripulaciones externas, así como acciones vinculadas con la capacidad operativa y los servicios de capacitación.

Una eventual paralización tendría consecuencias para la conectividad aérea, debido a que Aeroméxico opera más de 120 rutas y tiene presencia en más de 100 aeropuertos de México, Norteamérica, Europa y Asia.

Uno de los puntos con mayor exposición sería la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), principal centro de operaciones de la compañía y punto de conexión para numerosos vuelos nacionales e internacionales.

Acerca de la revisión contractual con Aeroméxico Connect (Aerolitoral) https://t.co/wOlnHSkcfg — ASPA de México (@aspaprensa) November 13, 2026

¿Cuándo podría comenzar la huelga de Aeroméxico?

De acuerdo con el emplazamiento sindical, la huelga podría comenzar a las 00:01 horas del lunes 16 de noviembre, si no se alcanza un acuerdo antes del vencimiento del plazo.

Hasta este sábado 14 de noviembre, no se había confirmado una solución definitiva ni una nueva prórroga de las negociaciones.

Tampoco existía un anuncio sobre una suspensión generalizada de vuelos, por lo que la posibilidad de una huelga permanece condicionada al resultado de las conversaciones entre la empresa y los representantes de los pilotos.

Las próximas horas serán determinantes para conocer si Aeroméxico y ASPA consiguen un entendimiento que evite el paro y permita mantener la operación de la aerolínea durante uno de los periodos de mayor movimiento de viajeros.

IO