Boteo de normalistas en caseta de Seybaplaya fue en apoyo a escuela de Chihuahua, aclara SEDUC

La Secretaría de Educación de Campeche (SEDUC) aclaró que el boteo realizado por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, de Hecelchakán, en la caseta de Seybaplaya, tuvo un propósito exclusivamente solidario y no representó una protesta o inconformidad contra el Gobierno del Estado ni el Gobierno de México.

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Mediante un posicionamiento oficial, la dependencia explicó que la actividad forma parte de una iniciativa de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), cuyo objetivo es recaudar apoyos en solidaridad con la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”, ubicada en Saucillo, Chihuahua.

La aclaración se dio luego de que alrededor de 50 estudiantes de Hecelchakán acudieran este sábado a la caseta de la autopista Campeche-Champotón para realizar la colecta. De acuerdo con el reporte inicial, los jóvenes llegaron cerca de las 8:00 horas y solicitaron permanecer cinco horas en el lugar. Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) dialogó con ellos, mientras elementos de la Guardia Nacional permanecieron en la zona para labores de vigilancia.

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Asimismo, la SEDUC aseguró que las necesidades y planteamientos de la comunidad estudiantil de la Normal Rural “Justo Sierra Méndez” han sido atendidos puntualmente por las autoridades educativas y que la institución ha recibido los apoyos correspondientes para dar seguimiento a sus demandas.

La dependencia también reconoció el derecho de las y los estudiantes a expresar su solidaridad y participar en actividades pacíficas, siempre dentro de un marco de respeto, legalidad y convivencia social. Finalmente, reiteró que la finalidad del boteo es fortalecer los lazos de solidaridad y fraternidad que históricamente caracterizan al normalismo rural mexicano.

JGH