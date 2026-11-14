¿Tienes un vuelo con Aeroméxico el lunes 16 de noviembre? Esto pasará si estalla la huelga de pilotos

La posible huelga de pilotos de Aeroméxico podría afectar a los pasajeros que tienen programado viajar el próximo lunes 16 de noviembre.

El conflicto laboral entre la aerolínea y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) tiene como fecha límite el primer minuto de ese día, por lo que miles de viajeros podrían enfrentar cancelaciones si no se alcanza un acuerdo.

Aunque la compañía mantiene sus operaciones con normalidad, el resultado de la votación sindical será determinante para conocer si los vuelos continuarán conforme a lo previsto o si la aerolínea tendrá que suspender buena parte de sus servicios.

¿Qué pasará con tu vuelo de Aeroméxico el lunes 16 de noviembre?

Si la huelga estalla, los pilotos sindicalizados dejarán de prestar sus servicios, lo que provocaría la suspensión de prácticamente toda la operación de Aeroméxico.

Esto significa que, si tienes un boleto para viajar el lunes 16 de noviembre, tu vuelo podría ser cancelado y tendrías que esperar las indicaciones de la aerolínea para conocer las alternativas disponibles.

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La legislación laboral mexicana contempla una excepción para los aviones que ya se encuentren en ruta cuando comience el paro: deberán completar su recorrido hasta llegar a su destino. Sin embargo, los vuelos programados posteriormente podrían quedar suspendidos.

Por ello, si tienes un viaje previsto para ese día, es importante que consultes constantemente el estado de tu reservación mediante la aplicación oficial de Aeroméxico o su página de internet.

¿Qué debes hacer si cancelan tu vuelo por la huelga?

En caso de que Aeroméxico cancele tu vuelo, la legislación mexicana en materia de protección al consumidor contempla distintas alternativas para los pasajeros.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Aviación Civil, puedes elegir entre las siguientes opciones:

Reembolso: solicitar la devolución del precio del boleto o de la parte del viaje que no se realizó.

solicitar la devolución del precio del boleto o de la parte del viaje que no se realizó. Reubicación: pedir un lugar en el primer vuelo disponible hacia tu destino, además de los servicios de asistencia que correspondan.

pedir un lugar en el primer vuelo disponible hacia tu destino, además de los servicios de asistencia que correspondan. Cambio de fecha: solicitar viajar posteriormente en una fecha que te resulte conveniente, sin cargos adicionales.

Además, cuando la cancelación sea atribuible a la aerolínea, corresponde una indemnización de al menos 25 por ciento del precio del boleto o de la parte del viaje que no se haya realizado.

Si Aeroméxico rechaza alguna de estas alternativas o no atiende tus derechos como pasajero, puedes presentar una reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Por qué podría estallar la huelga de pilotos?

El conflicto entre Aeroméxico y ASPA se relaciona con la revisión del contrato colectivo de trabajo y las condiciones laborales de los pilotos.

La propuesta más reciente de la empresa contempla un incremento de 8 por ciento en las percepciones, distribuido entre un aumento directo al salario de 4.27 por ciento y mejoras en prestaciones.

Sin embargo, los pilotos también plantean modificaciones relacionadas con las jornadas de vuelo, los periodos de descanso, la seguridad social y la reducción de las diferencias salariales entre trabajadores con distintos contratos.

El resultado de la votación de los agremiados será decisivo para determinar si aceptan la propuesta o mantienen el emplazamiento a huelga.

Acerca de la revisión contractual con Aeroméxico Connect (Aerolitoral) https://t.co/wOlnHSkcfg — ASPA de México (@aspaprensa) November 13, 2026

¿Cómo saber si tu vuelo del 16 de noviembre está afectado?

Mientras se define el conflicto, los pasajeros con boletos para el lunes 16 de noviembre deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales de Aeroméxico.

Se recomienda consultar el estado del vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, revisar el correo electrónico asociado con la reservación y conservar el comprobante de compra, el pase de abordar y cualquier aviso de modificación o cancelación.

Si los pilotos rechazan la propuesta y no se consigue una nueva prórroga, la huelga podría comenzar a las 00:00 horas del lunes 16 de noviembre.

Por el contrario, si se alcanza un acuerdo, los pasajeros podrán continuar con sus planes de viaje conforme a las operaciones habituales de la aerolínea.

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