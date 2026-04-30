Hospital del IMSS impulsa dinamismo comercial en Ciudad del Carmen

La Dirección de Regulación Comercial y Reglamentaria aplaudió la puesta en operación del Hospital de Gineco-Pediatría número 15 del IMSS en la zona Oriente, pues hay poca actividad comercial y de servicios, y esto dinamizará ese punto de la Isla.

La directora del área, Miriam Bernal Colomé, indicó que existen más proyectos en proceso en etapa inicial, lo que podría traducirse en nuevas inversiones en los próximos meses. Detalló que en lo que va del 2026 el municipio ha registrado un incremento en la actividad comercial, reflejado en la apertura de nuevos negocios y el alto número de trámites.

Noticia Destacada Motociclista intenta ganarle el paso a taxista y terminó herido en Campeche

Durante los primeros meses se realizaron alrededor de mil 600 trámites, de los cuales 35 fueron para establecimientos de nueva creación en giros como comercio, servicios e industria, confirmando la demanda empresarial por operar en regla.

Sobre el panorama de crisis y cierre de negocios, explicó que entre renovaciones y nuevas solicitudes se mantiene un buen número que supera los mil 600 trámites, incluidos negocios que apenas se regularizan.

Los sectores con mayor crecimiento son el comercial y de servicios, mientras que en lo industrial se han abierto entre ocho y diez nuevos establecimientos en los últimos cuatro meses.

Bernal Colomé subrayó que parte de este dinamismo se debe al modelo de ventanilla única, que concentra permisos ambientales, Protección Civil, desarrollo urbano y licencias de funcionamiento en un solo punto.

Según la funcionaria, continúa el interés por abrir nuevos negocios y fortalecer la actividad económica local en la Isla.