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Campeche / Ciudad del Carmen

Sabancuy celebra la fiesta patronal de la Santa Cruz

La festividad de la Santa Cruz refleja la fuerza de las tradiciones religiosas en la comunidad, con la participación de gremios y familias. El programa incluye actividades que fortalecen la cohesión social y la fe popular.

Pedro Díaz Rivero

Por Pedro Díaz Rivero

30 de abr de 2026

2 min

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Programa oficial de la fiesta de la Santa Cruz 2026
Programa oficial de la fiesta de la Santa Cruz 2026 / Pedro Díaz Rivero

El sacerdote Alejandro Rodríguez Ramírez dio a conocer el programa de la fiesta en honor a la Santa Cruz, festividad patronal que empieza el 3 de mayo y termina el 11 de mayo, y se espera la asistencia de cientos de pobladores.

El párroco comentó que la fiesta en honor a la Santa Cruz es una de las más importantes de la comunidad, y la participación de los gremios resulta fundamental, motivo por el cual se dio a la tarea de invitar a todos los grupos para que participen.

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Detalló que el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, habrá procesión a las 10:00 horas con la imagen de la Santa Cruz y partirán de la capilla de la Santa Cruz hacia la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. A las 11:00 horas habrá misa en este segundo recinto religioso y luego un receso.

Reinician a las 17:00 horas, con la procesión del Gremio de Niños y Adolescentes desde la Capilla de la Santa Cruz hacia la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y al término, a las 18:00 horas, habrá misa.

El 4 de mayo pasará el Gremio de Pescadores. A las 08:00 horas será la recepción de la Virgen de Chuiná, mientras que a las 09:00 horas se realizará la procesión y a las 11:00 horas la misa. Al terminar, se llevará a cabo el paseo en lancha por el estero con la Santa Cruz, la Virgen de Chuiná, el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Carmen.

El 5 de mayo tocará el turno al Gremio de Ganaderos; el 6 de mayo pasará el Gremio de las hermanas Pérez Maldonado; el 7 de mayo, el Gremio de los Maestros; el 8 de mayo, el Gremio de la familia Rivero Perera; el 9 de mayo, el Gremio de los Comerciantes; el 10 de mayo, el Gremio de las Madres; y el 11 de mayo, el Gremio de los Mototaxistas, con la misa de cierre oficiada por el párroco.

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