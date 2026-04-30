Sabancuy celebra la fiesta patronal de la Santa Cruz

El sacerdote Alejandro Rodríguez Ramírez dio a conocer el programa de la fiesta en honor a la Santa Cruz, festividad patronal que empieza el 3 de mayo y termina el 11 de mayo, y se espera la asistencia de cientos de pobladores.

El párroco comentó que la fiesta en honor a la Santa Cruz es una de las más importantes de la comunidad, y la participación de los gremios resulta fundamental, motivo por el cual se dio a la tarea de invitar a todos los grupos para que participen.

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Detalló que el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, habrá procesión a las 10:00 horas con la imagen de la Santa Cruz y partirán de la capilla de la Santa Cruz hacia la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. A las 11:00 horas habrá misa en este segundo recinto religioso y luego un receso.

Reinician a las 17:00 horas, con la procesión del Gremio de Niños y Adolescentes desde la Capilla de la Santa Cruz hacia la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y al término, a las 18:00 horas, habrá misa.

El 4 de mayo pasará el Gremio de Pescadores. A las 08:00 horas será la recepción de la Virgen de Chuiná, mientras que a las 09:00 horas se realizará la procesión y a las 11:00 horas la misa. Al terminar, se llevará a cabo el paseo en lancha por el estero con la Santa Cruz, la Virgen de Chuiná, el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Carmen.

El 5 de mayo tocará el turno al Gremio de Ganaderos; el 6 de mayo pasará el Gremio de las hermanas Pérez Maldonado; el 7 de mayo, el Gremio de los Maestros; el 8 de mayo, el Gremio de la familia Rivero Perera; el 9 de mayo, el Gremio de los Comerciantes; el 10 de mayo, el Gremio de las Madres; y el 11 de mayo, el Gremio de los Mototaxistas, con la misa de cierre oficiada por el párroco.