América pierde a Raúl Zúñiga por lesión: baja sensible rumbo a la Liguilla

El delantero colombiano Raúl Zúñiga quedó fuera de la Liguilla tras sufrir una fractura en la clavícula izquierda durante un entrenamiento con el Club América, lo que representa un duro golpe para el equipo en la recta final del torneo.

El club confirmó que el atacante fue intervenido quirúrgicamente, por lo que su regreso dependerá de su evolución médica. Sin embargo, está descartado para lo que resta del Clausura 2026, incluso si el equipo logra avanzar hasta la Final.

La lesión llega en un contexto complicado para Zúñiga, quien no logró consolidarse en el equipo. Durante la fase regular acumuló 15 partidos, solo cuatro como titular y un gol en 470 minutos, cifras que reflejan un rendimiento por debajo de lo esperado.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador… pic.twitter.com/wHroiQDdem — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2026

Con la baja del colombiano, América se queda únicamente con dos centros delanteros nominales:

Henry Martín, quien apenas regresa tras una lesión

Patricio Salas, joven alternativa en ofensiva

La ausencia de Zúñiga reduce las variantes ofensivas del equipo en un momento clave, obligando al cuerpo técnico a replantear su estrategia para competir en la fase final.