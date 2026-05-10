Hombre herido y cubierto de sangre moviliza a paramédicos en Ciudad del Carmen

Paramédicos del grupo de emergencias ACSES acudieron hasta una florería ubicada sobre la calle 56 por 19, en la colonia Benito Juárez de Ciudad del Carmen, tras el reporte de un masculino severamente golpeado y con visibles rastros de sangre en el rostro.

De acuerdo con los primeros informes, un hombre adulto arribó por sus propios medios hasta el establecimiento para solicitar ayuda, ya que presentaba diversas lesiones en el cuerpo, además de una herida en la frente que le provocaba abundante sangrado, situación que generó preocupación entre trabajadores y personas que se encontraban en la zona.

Al lugar arribó personal paramédico del grupo ACSES, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y realizaron una valoración completa de sus heridas.

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Afortunadamente, las lesiones que presentaba no ameritaban un traslado urgente a un hospital, por lo que permaneció en el sitio tras recibir curaciones y recomendaciones médicas.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre presuntamente habría sido agredido por sus propios compañeros de parranda, luego de una discusión ocurrida al calor de las copas, aunque dicha versión no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Elementos policiacos también acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido y recabar datos sobre el lesionado; sin embargo, al no encontrarse agresores en el lugar ni existir señalamientos directos, los oficiales se retiraron posteriormente.

Masculino, lesionado con machete en la colonia Independencia

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas se registró durante la medianoche en calles de la colonia Independencia, luego del reporte de un violento ataque con machete que dejó a un masculino lesionado.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Mariano Arista por avenida Corregidora, donde, de acuerdo con versiones de testigos, dos hombres protagonizaron una fuerte discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una riña.

Durante el enfrentamiento, uno de los involucrados presuntamente tomó un machete y lanzó un ataque directo contra su contrincante, logrando herirlo en el brazo izquierdo.

El golpe le provocó una severa lesión con desprendimiento de piel y abundante sangrado, situación que alarmó a vecinos del sector, quienes solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Al sitio arribaron paramédicos del grupo ACSES, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y realizaron una valoración médica en el lugar. Afortunadamente, pese a lo aparatoso de la herida, el hombre no requirió traslado inmediato a un hospital.

De igual manera, elementos de corporaciones estatales y municipales acudieron para verificar la situación y realizar las diligencias correspondientes; sin embargo, no se reportaron personas detenidas, debido a que los participantes de la riña ya se habían dado a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

Vecinos de la zona se mostraron herméticos ante lo sucedido y evitaron proporcionar mayores detalles, argumentando que no desean tener problemas con ninguno de los involucrados. Las autoridades ya investigan el caso para tratar de identificar a los responsables de esta agresión.