Hallan a mujer inconsciente y golpeada a orilla de carretera en Sacxán

En el poblado de Sacxán se vivió un episodio de violencia de género. A plena luz del día, una mujer de aproximadamente 35 años fue localizada en estado de inconsciencia a la orilla de la carretera, luego de haber sido brutalmente agredida y abandonada entre la maleza. El hallazgo movilizó de inmediato a los vecinos y a las fuerzas de seguridad.

El reporte ciudadano se generó cuando residentes que transitaban por la vía de rodamiento se percataron de la presencia de un cuerpo tendido a un costado del camino. Al acercarse, descubrieron que se trataba de una mujer que presentaba múltiples huellas de violencia, incluyendo golpes contusos en diversas partes del cuerpo y hematomas visibles que daban cuenta de la saña con la que fue atacada. Ante la gravedad de la situación y la falta de respuesta de la víctima, los pobladores solicitaron la intervención urgente de los cuerpos de socorro.

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Al lugar de los hechos arribaron paramédicos pertenecientes al Grupo Rino, quienes desplegaron de forma inmediata los protocolos de atención prehospitalaria. Tras estabilizar sus signos vitales y brindar los servicios de primeros auxilios necesarios para asegurar su integridad durante el trayecto, la mujer fue trasladada de urgencia hacia un hospital en la ciudad de Chetumal. El personal médico del centro hospitalario reportó permanece bajo observación constante.

De acuerdo con las versiones recabadas entre los testimonios de los vecinos de Sac-Xan, la principal línea de investigación apunta a un acto de violencia doméstica. Según las declaraciones obtenidas en el sitio, la víctima habría sido agredida por su propia pareja sentimental. Los testigos señalan que, tras propinarle la golpiza que la dejó inconsciente, el presunto agresor decidió huir con rumbo desconocido, dejando a la mujer a su suerte en condiciones críticas.

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Minutos después del hallazgo, elementos de la Policía Rural del Estado hicieron acto de presencia para tomar control de la escena y recabar indicios. Los agentes implementaron un operativo de búsqueda y localización en las brechas y zonas aledañas al poblado con el firme objetivo de capturar al responsable; sin embargo, tras varias horas de patrullaje, los resultados fueron negativos, ya que el agresor logró evadir el cerco policial aprovechando el conocimiento del terreno.

Ante estos hechos, las autoridades de seguridad han exhortado a la familia de la víctima y a ella misma, una vez que su salud lo permita, a acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia formal.