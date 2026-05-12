Motociclista sale proyectado tras choque en la colonia Miguel de la Madrid, Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial contra un automóvil particular en calles de la colonia Miguel de la Madrid, lo que generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y autoridades de tránsito.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Felipe Ángeles por Reforma Agraria, sitio donde la conductora de un automóvil Mazda color gris, con placas de circulación DHS-289-B del estado de Campeche, intentaba realizar una maniobra de vuelta hacia la izquierda sobre la calle Felipe Ángeles.

Sin embargo, presuntamente al no percatarse de la proximidad de una motocicleta de la marca Veloci, color roja y con placas locales, terminó por cortarle la circulación al motociclista, quien ya avanzaba sobre la vía y no logró frenar a tiempo. Debido a ello, el conductor de la unidad de dos ruedas terminó impactándose contra la carrocería del automóvil, siendo proyectado varios metros y cayendo violentamente sobre el pavimento, resultando con diversos golpes en el cuerpo.

Testigos del accidente dieron aviso inmediato a los números de emergencia, arribando minutos después paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado en el lugar del percance. Aunque en un principio se indicó que el motociclista sería trasladado a un hospital, finalmente los socorristas determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su integridad, por lo que no fue necesario su ingreso médico y permaneció en el sitio.

Elementos de vialidad tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales a través de la aseguradora, evitando así que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales.

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JGH