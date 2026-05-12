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Camioneta se vuela el alto y provoca fuerte choque en Ciudad del Carmen

Dos camionetas chocaron en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000, provocando daños materiales y afectaciones viales en Ciudad del Carmen.

Por Israel Lozano

12 de may de 2026

1 min

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Brutal encontronazo entre camionetas bloquea calles en Ciudad del Carmen
Brutal encontronazo entre camionetas bloquea calles en Ciudad del Carmen / Israel Lozano

Un aparatoso accidente vial entre dos camionetas particulares se registró en las inmediaciones del fraccionamiento Isla del Carmen 2000, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y el bloqueo parcial de la circulación vehicular, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

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El percance ocurrió en el cruce de las calles 18 de Abril y Ongay García, sitio hasta donde arribaron elementos de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Toyota color blanco, con placas DJD-659-C, presuntamente no respetó el alto obligatorio, provocando que impactara de frente el costado derecho de una camioneta Suzuki color gris con placas DGG-852-C.

Tras el fuerte choque, ambas unidades terminaron con severos daños, principalmente en la parte frontal y en los neumáticos delanteros, lo que ocasionó que ninguna pudiera continuar avanzando por sus propios medios. El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación, ya que las unidades quedaron atravesadas sobre los carriles mientras las autoridades realizaban las diligencias.

No se reportaron personas lesionadas.
No se reportaron personas lesionadas. / Israel Lozano

A pesar de lo aparatoso del impacto, no fue necesaria la intervención de paramédicos, pues ninguno de los ocupantes presentó lesiones de consideración. Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales a través de sus aseguradoras, evitando que el caso fuera turnado ante instancias legales. Fue necesaria la intervención de una grúa particular para retirar ambas unidades y liberar la vialidad.

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JGH

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