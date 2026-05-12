Camioneta se vuela el alto y provoca fuerte choque en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial entre dos camionetas particulares se registró en las inmediaciones del fraccionamiento Isla del Carmen 2000, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y el bloqueo parcial de la circulación vehicular, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

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El percance ocurrió en el cruce de las calles 18 de Abril y Ongay García, sitio hasta donde arribaron elementos de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Toyota color blanco, con placas DJD-659-C, presuntamente no respetó el alto obligatorio, provocando que impactara de frente el costado derecho de una camioneta Suzuki color gris con placas DGG-852-C.

Tras el fuerte choque, ambas unidades terminaron con severos daños, principalmente en la parte frontal y en los neumáticos delanteros, lo que ocasionó que ninguna pudiera continuar avanzando por sus propios medios. El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación, ya que las unidades quedaron atravesadas sobre los carriles mientras las autoridades realizaban las diligencias.

No se reportaron personas lesionadas. / Israel Lozano

A pesar de lo aparatoso del impacto, no fue necesaria la intervención de paramédicos, pues ninguno de los ocupantes presentó lesiones de consideración. Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales a través de sus aseguradoras, evitando que el caso fuera turnado ante instancias legales. Fue necesaria la intervención de una grúa particular para retirar ambas unidades y liberar la vialidad.

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JGH