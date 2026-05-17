Comerciantes del mercado AFA de Ciudad del Carmen acusan a Gutiérrez Lazarus de ignorar problemas

La falta de comunicación y atención por parte del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus con los comerciantes del mercado Alonso Felipe de Andrade (AFA) ha derivado en el abandono del centro de abasto, consideraron locatarios, al reprochar al edil de tener aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027 con una forma de ser de no escuchar, pues en las tres administraciones que ha encabezado nunca los ha querido recibir en audiencia.

La presidenta de Comerciantes Unidos de Ciudad del Carmen, Deisy María Briseño Rosado, aseguró que durante años han solicitado reuniones con la autoridad municipal para plantear problemas de servicios básicos, seguridad y mantenimiento del inmueble, sin obtener respuesta. Señaló que el edil únicamente acude al mercado en horarios nocturnos y evita escuchar directamente las quejas.

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Entre los problemas más graves mencionó las fallas en el sistema eléctrico subterráneo, donde ya se registró un accidente con un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica.

Denunció la falta de vigilancia, pues el mercado cuenta solo con dos vigilantes, lo que ha provocado riñas, amenazas y el ingreso de personas armadas con cuchillos. “Ante la ausencia de seguridad los propios comerciantes realizan labores de vigilancia para proteger a clientes y locatarios”, dijo.

La administración del mercado mantiene una actitud autoritaria y recaudatoria, enfocada en cobrar cuotas mientras descuida el inmueble y presuntamente incurre en amenazas contra locatarios para retirarles espacios comerciales.

El comerciante Carlos David Santini Acosta denunció rebosamiento de drenajes con aguas negras, además de represalias como dejarlo sin alumbrado por exigir reparaciones. Señaló que otros locatarios no alzan la voz por temor a presiones municipales.

Consideró que el ejemplo de Gutiérrez Lazarus es ignorar las quejas, responder de forma altanera o prepotente, y que esa forma de gobernar pretende llevarla a un nuevo puesto político en 2027.