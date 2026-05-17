Aumentan en Campeche infecciones estomacales

De acuerdo con el informe semanal de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, en el Estado de Campeche aumentaron, de manera general, más de mil casos los diagnósticos relacionados con enfermedades o infecciones estomacales respecto al total registrado durante el 2025, pasando de 23 mil 034 a 24 mil 061 hasta el corte del dos de mayo.

Dichos padecimientos se clasifican en nueve principales, donde unos reflejaron un incremento mientras que otros redujeron respecto al valor acumulado durante el mismo periodo del año anterior, resaltando las Infecciones Intestinales por otros Organismos y las Mal Definidas, que de 10 mil 719 acumuladas en 2025 pasaron a 11 mil 381 en 2026.

Noticia Destacada Ola de calor ponen en riesgo a albañiles en Campeche

Asimismo, las Enfermedades Infecciosas Intestinales incrementaron por 526 casos, tras registrar un total de 11 mil 949 diagnósticos. Otras que presentaron aumento fueron la Enterobiasis (de 53 a 84 casos) y la Ascariasis (de 23 a 25 casos).

En tanto, hubo otras que redujeron hasta el corte de la semana epidemiológica 17, como las Helmintiasis (de 235 a 144), las Giardiasis (de 46 a 37) y las Infecciones Intestinales Debidas a Protozoarios (de 187 a 122).

Respecto a la Amebiasis Intestinal, se contaron 29 casos menos (de 330 a 301), mientras que las Intoxicaciones Alimentarias Bacterianas pasaron de 18 a 10 casos en cuatro meses.

Todos los padecimientos suman un total de 24 mil 061 casos detectados en 2026, siendo mil 27 más que los acumulados en 2025 (23 mil 034), marcando un incremento general del 4.46%.

Entre los síntomas generales, estos padecimientos ocasionan diarrea, deshidratación, dolor abdominal, fiebre, vómito, entre otros. Los males gastrointestinales suelen incrementar en temporadas de calor, cuando la población consume más comidas rápidas, bebidas frescas en la calle o alimentos de dudosa calidad expuestos a bacterias contaminantes.