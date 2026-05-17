Lanzan ultimátum a Pablo Gutiérrez; habitantes de Atasta exigen subestación eléctrica y advierten estallido social

Ante la posible cancelación de la subestación eléctrica en la Península de Atasta, los habitantes de la región exigieron la intervención del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus para solucionar la situación, advirtiendo un posible estallido social si no se cumple con la infraestructura energética.

Trascendió que en su lugar construirían una central reguladora de energía, y los pobladores advierten de manifestaciones si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incumple con el compromiso de instalar mejor infraestructura que termine con décadas de mal servicio en las comunidades del municipio de Carmen.

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De acuerdo con Elio García Rodríguez, gestor social de la Península de Atasta, en las últimas semanas ha aumentado el descontento entre los habitantes debido a las constantes fallas en el servicio eléctrico y la falta de claridad sobre el proyecto energético.

El gestor social reiteró que el posible bloqueo carretero no ha sido cancelado, sino únicamente pospuesto mientras esperan una respuesta clara y concreta por parte de las autoridades. Consideró que lo ideal sería un acercamiento directo con los habitantes para aclarar dudas y presentar avances reales del proyecto.

Advirtió que, en caso de no existir soluciones concretas ni información oficial, la movilización podría llevarse a cabo entre junio y julio, ya que el hartazgo de la población continúa creciendo ante las constantes afectaciones eléctricas.

La incertidumbre se incrementa por versiones de que no se construirá una subestación eléctrica, sino únicamente una central reguladora, lo que no resolvería los problemas históricos de comunidades como Puerto Rico, Nuevo Progreso, Emiliano Zapata, San Antonio Cárdenas y Atasta.

Los habitantes aseguran que las fallas en el servicio eléctrico continúan generando apagones, variaciones de voltaje, daños en electrodomésticos y afectaciones en actividades comerciales y domésticas, especialmente durante la temporada de calor.