Locatarios del mercado San Francisco acusan abandono, altos cobros y reprochan desinterés de la alcaldesa Biby Rabelo

El abandono del Ayuntamiento de Campeche hacia los mercados periféricos vuelve a quedar en evidencia, ahora con el caso del Mercado de San Francisco, un espacio que, pese a su alta afluencia diaria y su importancia comercial, funciona bajo condiciones precarias, con servicios deficientes, infraestructura deteriorada y una sobrecarga económica que recae en los locatarios.

Ubicado sobre la calle 10, en el tradicional barrio de San Francisco, el Mercado de San Francisco sigue como uno de los principales centros de abastecimiento para cientos de familias.

Sin embargo, los comerciantes denuncian que el inmueble sobrevive más por el esfuerzo de quienes trabajan ahí que por la atención de las autoridades municipales, a quienes acusan de mantenerlo en el abandono.

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Locatarios como Guadalupe, Rubén y Carlos señalan que una de las cargas más injustas es el alto costo del uso del cuarto frío, un servicio básico para la conservación de productos como carnes, frutas o verduras.

El cobro de aproximadamente 100 pesos por caja a la semana ha convertido este servicio en un lujo más que en una herramienta de apoyo al comercio.

A esta situación se suma el deterioro del inmueble, con filtraciones constantes en el techo, pisos desgastados y un sistema eléctrico deficiente que representa un riesgo permanente.

Los comerciantes advierten que estas condiciones no sólo afectan su funcionamiento, sino que ponen en peligro a trabajadores y consumidores, sin que exista intervención del Ayuntamiento.

Locatarios denuncian altos costos y deterioro en mercado de Campeche / Alex Pech

También denuncian fallas en el suministro eléctrico, con conexiones inadecuadas catalogadas como fuga de energía, lo que evidencia la falta de supervisión y mantenimiento.

Los locatarios recalcan que, pese a este abandono, la administración de Biby Rabelo los mantiene sujetos a pagos obligatorios como recolección de basura, licencia de funcionamiento y uso de espacio, que en conjunto representan más de 3 mil pesos anuales.

A pesar de este panorama, el mercado mantiene su actividad gracias a la resistencia de sus comerciantes. La oferta gastronómica, especialmente los antojitos tradicionales como panuchos, relleno negro, cochinita pibil y lechón, sigue siendo uno de sus principales atractivos, sosteniendo la afluencia de clientes.