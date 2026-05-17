Huelga en Monte de Piedad deja pérdidas millonarias en Campeche

La huelga en el Nacional Monte de Piedad ha provocado que los trabajadores dejen de percibir un millón 680 mil pesos en salarios durante los siete meses de paro.

El secretario general de la sección 22 Campeche, Eudaldo Montalvo Chi, reveló que ya cumplieron siete meses y medio de huelga, debido a que el patronato no ha querido ceder en uno de los puntos de la negociación obrero-patronal.

La protesta comenzó el 1 de octubre de 2025. En la Entidad existen cuatro sucursales: dos en la capital y dos en Ciudad del Carmen, con 18 trabajadores en ambos lados.

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Mensualmente erogaban 120 mil pesos, que en siete meses dejaron de percibir los trabajadores, 840 mil pesos por cada ciudad, que en total asciende a un millón 680 mil.

En todo el país erogaban por la nómina cada mes 190 millones de pesos para mil 800 trabajadores. Las ganancias mensuales del montepío eran de mil millones de pesos, los cuales, en estos siete meses dejaron de captar alrededor de 7 mil millones de pesos.

Montalvo Chi reveló que el lunes el juez laboral les impuso una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a los patrones del Nacional Monte de Piedad por no presentarse al Juzgado, con el argumento de que tienen representantes legales.

Ironizó que para los patrones que reciben un salario de 500 mil pesos, una multa de cinco mil 865.5 pesos es como “sacar un sencillito” para cubrir el monto de la sanción, aunque el juez les puede volver a imponer otra sanción de no presentarse en un segundo citatorio.

Explicó que la petición para volver a trabajar y levantar la huelga es que el Patronato del Montepío no continúe con el movimiento escalafonario arbitrario; sin embargo, los trabajadores persisten en la negativa de no acceder a ese punto de la negociación.

Los trabajadores, aunque llevan ya siete meses y medio, seguirán en la postura de la huelga hasta que haya una respuesta de los patrones respecto a este punto del Contrato Colectivo de Trabajo o que el juez determine que el Nacional Monte de Piedad pague los días no laborados al resolver a favor del movimiento sindical.

El patronato exhibe el desinterés para buscar una salida a la huelga, sin importar que está afectando a los pignorantes, pues muchos cubrieron el pago de sus empeños y aún no reciben sus prendas.