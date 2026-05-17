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Se desploma estructura metálica en obras de Tlalpan y golpea automóvil

Una estructura metálica de las obras en Calzada de Tlalpan se desplomó y dañó un automóvil; autoridades reportaron que no hubo lesionados.

Por Redacción Por Esto!

17 de may de 2026

1 min

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Automóvil impactado por caída parcial de estructura en CDMX
Automóvil impactado por caída parcial de estructura en CDMX

Momentos de tensión se vivieron en la Ciudad de México luego de que una estructura metálica perteneciente a las obras del corredor elevado sobre la Calzada de Tlalpan se desplomara parcialmente y terminara impactando a un automóvil que circulaba por la zona.

El incidente ocurrió a la altura de la estación Chabacano, en dirección al sur de la capital, donde se desarrollan trabajos de la llamada Calzada Flotante y de la ciclovía elevada rumbo al Mundial de 2026. De acuerdo con los primeros reportes, la estructura cayó o se deslizó dentro del área de construcción y una pieza secundaria golpeó un vehículo que pasaba por el lugar.

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Autoridades de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX señalaron que no se registraron personas lesionadas y aseguraron que la estructura “no cayó desde altura”, sino que se trató de un deslizamiento a nivel de piso dentro de la zona delimitada de la obra.

Tras el percance, trabajadores y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para retirar la pieza metálica y revisar las condiciones de seguridad de la construcción. El hecho generó preocupación entre automovilistas y usuarios del transporte público debido a las dimensiones de la estructura involucrada.

Las obras forman parte del proyecto de movilidad Ciclovía La Gran Tenochtitlán, infraestructura impulsada como parte de los preparativos para el Mundial FIFA 2026.

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