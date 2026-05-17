Se desploma estructura metálica en obras de Tlalpan y golpea automóvil

Momentos de tensión se vivieron en la Ciudad de México luego de que una estructura metálica perteneciente a las obras del corredor elevado sobre la Calzada de Tlalpan se desplomara parcialmente y terminara impactando a un automóvil que circulaba por la zona.

El incidente ocurrió a la altura de la estación Chabacano, en dirección al sur de la capital, donde se desarrollan trabajos de la llamada Calzada Flotante y de la ciclovía elevada rumbo al Mundial de 2026. De acuerdo con los primeros reportes, la estructura cayó o se deslizó dentro del área de construcción y una pieza secundaria golpeó un vehículo que pasaba por el lugar.

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Autoridades de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX señalaron que no se registraron personas lesionadas y aseguraron que la estructura “no cayó desde altura”, sino que se trató de un deslizamiento a nivel de piso dentro de la zona delimitada de la obra.

Tras el percance, trabajadores y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para retirar la pieza metálica y revisar las condiciones de seguridad de la construcción. El hecho generó preocupación entre automovilistas y usuarios del transporte público debido a las dimensiones de la estructura involucrada.

Las obras forman parte del proyecto de movilidad Ciclovía La Gran Tenochtitlán, infraestructura impulsada como parte de los preparativos para el Mundial FIFA 2026.