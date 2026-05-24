Pareja de motociclistas lesionada frente a la ADO en Ciudad del Carmen

Una pareja de motociclistas resultó lesionada luego de verse involucrada en un accidente frente a la Terminal de Autobuses de Oriente (ADO), ubicada en la colonia Francisco I. Madero de Ciudad del Carmen, cuando presuntamente el conductor de un automóvil particular les cerró el paso al intentar estacionarse.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 10 de Julio, a escasos metros del reloj de las Tres Caras, por donde circulaban los jóvenes a bordo de una motocicleta Italika negra, con placa 86GRJ6 del estado de Campeche.

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De acuerdo con los primeros reportes, la circulación de los motociclistas fue interrumpida por el conductor de un automóvil Chevrolet rojo, con matrícula DJD-423-C del estado de Campeche, quien habría realizado una maniobra para estacionarse sin percatarse del paso de la unidad de dos ruedas.

Tras el impacto, los ocupantes de la motocicleta salieron proyectados y cayeron sobre el pavimento, resultando con diversas lesiones y golpes contusos, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de tránsito en la zona.

Cruz Roja atiende a lesionados en percance vial / Israel Lozano

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados; sin embargo, luego de ser valorados, se determinó que no ameritaban traslado a un centro médico, ya que sus heridas no ponían en riesgo su integridad física.

Peritos de tránsito tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Finalmente, ambas partes acordaron llegar a un arreglo para la reparación de daños y el pago de las lesiones, mediante la aseguradora del automóvil involucrado, evitando así que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales.