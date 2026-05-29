Motociclista lesionado tras chocar contra auto estacionado en Campeche

Oswaldo Tzab González, de 27 años, con domicilio en el ejido kilómetro 36, municipio de Escárcega, resultó con lesiones y posibles fracturas, tras impactar su motocicleta Italika FT200 color negro, placa 12GV8, contra la parte posterior de un automóvil Nissan Versa color gris, placa DJF-716-C, que se encontraba estacionado sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, entre las calles 53 y 55 de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2.

Fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar; tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

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Según datos recabados, a las 23:15 horas, el joven circulaba en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad, con dirección al monumento El Chiclero. Al perder el control del manubrio, se impactó contra el Nissan Versa estacionado frente al hotel Turul-Ha, causando daños materiales en el lado izquierdo del vehículo.

El casco le protegió la cabeza, pero resultó con heridas y posibles fracturas. Fue auxiliado por personas en el lugar, quienes solicitaron el apoyo del SAMU.

Al sitio llegaron elementos de la SPSC, que acordonaron el área, levantaron evidencias y ordenaron el traslado de las unidades al corralón, quedando bajo resguardo policiaco. El caso fue turnado a la Vicefiscalía Regional del Estado para que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes.