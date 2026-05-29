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Campeche / Sucesos

Motociclista lesionado tras chocar contra auto estacionado en Campeche

Un joven de 27 años, originario de Escárcega, resultó con lesiones y posibles fracturas tras chocar su motocicleta Italika contra un Nissan Versa estacionado en la avenida Héctor Pérez Martínez.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

29 de may de 2026

1 min

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Vicefiscalía investiga accidente de motocicleta en Campeche
Vicefiscalía investiga accidente de motocicleta en Campeche

Oswaldo Tzab González, de 27 años, con domicilio en el ejido kilómetro 36, municipio de Escárcega, resultó con lesiones y posibles fracturas, tras impactar su motocicleta Italika FT200 color negro, placa 12GV8, contra la parte posterior de un automóvil Nissan Versa color gris, placa DJF-716-C, que se encontraba estacionado sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, entre las calles 53 y 55 de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2.

Fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar; tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

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Según datos recabados, a las 23:15 horas, el joven circulaba en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad, con dirección al monumento El Chiclero. Al perder el control del manubrio, se impactó contra el Nissan Versa estacionado frente al hotel Turul-Ha, causando daños materiales en el lado izquierdo del vehículo.

El casco le protegió la cabeza, pero resultó con heridas y posibles fracturas. Fue auxiliado por personas en el lugar, quienes solicitaron el apoyo del SAMU.

Al sitio llegaron elementos de la SPSC, que acordonaron el área, levantaron evidencias y ordenaron el traslado de las unidades al corralón, quedando bajo resguardo policiaco. El caso fue turnado a la Vicefiscalía Regional del Estado para que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes.

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