Fuertes vientos provocan corto circuito en colonia Centro de Escárcega

Durante una lluvia acompañada de fuertes vientos que se dejó sentir en la noche del jueves en la ciudad, se provocó un corto circuito en la calle 29 por 26 de la colonia Centro, al chocar las líneas de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde incluso se pudo ver que arrojó fuego, poniendo en riesgo a los habitantes del lugar. Afortunadamente, no sucedió algún hecho lamentable.

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Según vecinos de la colonia Centro, los hechos ocurrieron en la noche, cuando los cables de energía de la CFE chocaron, generando un peligroso corto circuito que causó temor entre los habitantes de la calle 29 por 26, ante el riesgo de daños a electrodomésticos o un incendio que pudiera alcanzar sus viviendas y dejarlos sin energía eléctrica.

Tras la precipitación, el problema concluyó y la situación volvió a la normalidad, sin necesidad de reportar de inmediato a la empresa de clase mundial. Sin embargo, los vecinos señalaron que comunicarán el hecho a los funcionarios de la CFE para que envíen una cuadrilla de trabajadores a verificar el problema y evitar que vuelva a suceder.