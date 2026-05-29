Aerotrén del AICM suspende servicio este viernes 29 de mayo; así puedes trasladarte entre terminales

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que este viernes 29 de mayo quedará suspendido el servicio del Aerotrén, debido a trabajos relacionados con el cambio de imagen externa e identificación visual.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el aeropuerto capitalino detalló que la suspensión será temporal y que el servicio volverá a operar el sábado en su horario habitual, de 5:00 a 23:00 horas.

El Aerotrén es uno de los medios internos más utilizados por pasajeros con vuelos de conexión o traslados entre la Terminal 1 y la Terminal 2, por lo que el AICM pidió a las personas usuarias tomar previsiones y considerar alternativas de traslado dentro del complejo aeroportuario.

¿Por qué suspenderán el servicio del Aerotrén en el AICM?

De acuerdo con la información difundida por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la suspensión del Aerotrén responde a trabajos de cambio de imagen externa e identificación visual.

Estas labores forman parte de las adecuaciones en la infraestructura de movilidad interna del aeropuerto, por lo que el servicio permanecerá fuera de operación únicamente durante este viernes 29 de mayo.

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El AICM no informó afectaciones adicionales a vuelos o servicios aeroportuarios derivados de estos trabajos; sin embargo, recomendó a los pasajeros anticipar sus tiempos de llegada, especialmente si necesitan trasladarse entre terminales.

¿Cómo trasladarse entre la Terminal 1 y Terminal 2 del AICM?

Durante la suspensión del Aerotrén, las personas usuarias podrán trasladarse entre terminales mediante los autobuses TETSA, habilitados para cubrir esta ruta dentro del aeropuerto.

En la Terminal 1, los autobuses se ubican en la puerta 4. En la Terminal 2, el punto de abordaje está en el área de autobuses, en planta baja, también en la puerta 4.

Este servicio permitirá mantener la conexión entre terminales mientras se realizan los trabajos en el Aerotrén.

#AICMInforma

Este viernes 29 mayo, quedará suspendido el servicio del #Aerotrén para realizar el cambio de la imagen externa e identificación visual, reanudándose el sábado en su horario habitual de 5:00 a 23:00 horas.

Recuerda que puedes trasladarte entre terminales en los… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 29, 2026

AICM pide a pasajeros tomar previsiones

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recomendó a los pasajeros revisar con anticipación su terminal de salida o llegada, así como considerar tiempo adicional para el traslado interno.

La medida es especialmente importante para quienes tienen vuelos de conexión, documentación de equipaje, citas con aerolíneas o traslados programados entre ambas terminales.

El servicio del Aerotrén será reanudado el sábado en su horario regular, de 5:00 a 23:00 horas, una vez concluidos los trabajos anunciados por el AICM.

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