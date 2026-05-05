Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Autoridades activan "Código Rojo" por intento de ejecución en la Supermanzana 248 de Cancún

Campeche / Ciudad del Carmen

Intento de linchamiento en la colonia Morelos tras presunto asalto a madre e hijo

Los vecinos dieron alcance al delincuente para posteriormente golpearlo brutalmente hasta dejarlo con visibles lesiones.

Por Redacción Por Esto!

5 de may de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Intento de linchamiento en la colonia Morelos tras presunto asalto.
Intento de linchamiento en la colonia Morelos tras presunto asalto. / Por Esto.

Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Morelos, luego de que vecinos del sector golpearan y estuvieran a punto de linchar a un presunto delincuente, señalado de asaltar a una mujer que llevaba consigo a su pequeño hijo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 68, esquina con 53-A, donde, de acuerdo con testimonios, varios hombres persiguieron al individuo tras ser acusado por una joven madre de haberla agredido y despojado de sus pertenencias mientras cargaba a su hijo en brazos.

El taxista se acercó a la unidad del otro para comenzar el acoso.

Noticia Destacada

Taxista baja el pasaje a otro conductor de Playa del Carmen bajo amenazas

Según versiones en el lugar, familiares de la afectada y vecinos lograron darle alcance al señalado, a quien golpearon brutalmente hasta dejarlo con visibles lesiones y el rostro ensangrentado. La situación generó la concentración de una multitud, cuyos integrantes, visiblemente molestos, lanzaban consignas en su contra.

Elementos de la Policía Municipal arribaron oportunamente al sitio, donde lograron rescatar al sujeto y evitar que la agresión escalara a consecuencias mayores. En total, al menos cuatro unidades de Seguridad Pública participaron en el operativo para controlar a los presentes.

Familiares no lograban comunicarse con la víctima desde la mañana.

Noticia Destacada

Tragedia en Ciudad del Carmen: Hallan a hombre sin vida en su domicilio

El presunto responsable fue asegurado y trasladado en calidad de detenido ante la Fiscalía, donde también fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana debido a las lesiones que presentaba.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar hacer justicia por propia mano y exhortaron a denunciar cualquier delito a través de los canales correspondientes, a fin de prevenir este tipo de situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar