Intento de linchamiento en la colonia Morelos tras presunto asalto a madre e hijo

Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Morelos, luego de que vecinos del sector golpearan y estuvieran a punto de linchar a un presunto delincuente, señalado de asaltar a una mujer que llevaba consigo a su pequeño hijo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 68, esquina con 53-A, donde, de acuerdo con testimonios, varios hombres persiguieron al individuo tras ser acusado por una joven madre de haberla agredido y despojado de sus pertenencias mientras cargaba a su hijo en brazos.

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Según versiones en el lugar, familiares de la afectada y vecinos lograron darle alcance al señalado, a quien golpearon brutalmente hasta dejarlo con visibles lesiones y el rostro ensangrentado. La situación generó la concentración de una multitud, cuyos integrantes, visiblemente molestos, lanzaban consignas en su contra.

Elementos de la Policía Municipal arribaron oportunamente al sitio, donde lograron rescatar al sujeto y evitar que la agresión escalara a consecuencias mayores. En total, al menos cuatro unidades de Seguridad Pública participaron en el operativo para controlar a los presentes.

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El presunto responsable fue asegurado y trasladado en calidad de detenido ante la Fiscalía, donde también fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana debido a las lesiones que presentaba.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar hacer justicia por propia mano y exhortaron a denunciar cualquier delito a través de los canales correspondientes, a fin de prevenir este tipo de situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas.

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