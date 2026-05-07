Didi podría operar legalmente en Carmen en junio

La plataforma de transporte Didi podría comenzar a operar de manera legal en el estado de Campeche en aproximadamente un mes, informó el director general de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), Eduardo Zubieta Marco.

El funcionario explicó que la empresa se encuentra “a nada” de concluir los trámites necesarios para regularizar su funcionamiento dentro de la entidad, por lo que se espera que próximamente pueda ofrecer el servicio bajo el marco legal establecido por las autoridades estatales.

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Zubieta Marco señaló que el objetivo es garantizar que las plataformas digitales de transporte operen cumpliendo con los requisitos y lineamientos marcados por la ley, tanto para brindar certeza a los usuarios como para mantener orden en el sector del transporte público y privado.

La posible entrada formal de Didi al esquema regulado en Campeche ha generado expectativa entre ciudadanos y conductores, debido a que ampliaría las opciones de movilidad en la entidad y abriría nuevas oportunidades de empleo para quienes buscan integrarse como socios conductores.

Aunque todavía no se ha dado una fecha exacta para el inicio oficial de operaciones legales, la ARTEC adelantó que el proceso administrativo se encuentra en su etapa final y podría concretarse en cuestión de semanas.