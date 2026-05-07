Empresarios del Centro Histórico de Campeche esperan aumento de hasta 60% en ventas por Día de las Madres

Los empresarios del Centro Histórico estiman que el consumo y ventas por la celebración del 10 de mayo pueden generar un alza incluso del 60 por ciento en los restaurantes y demás establecimientos afiliados a la asociación, ya que es un festejo que genera una buena derrama económica, además de que en esta ocasión se llevará a cabo en un día inhábil como es domingo.

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El presidente de la agrupación, Abraham Azar Wabi, proyectó que puedan tener un fin de semana bastante bueno, ya que existen las condiciones para que las familias salgan a disfrutar con sus mamás en este día, ya sea asistiendo a los establecimientos de comida o a negocios que comercializan artículos que deseen regalarles a las madres.

En el caso de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico, puntualizó que lo conforman 40 afiliados entre restaurantes, tour operadores, agencias de viajes, tiendas de artesanías, hospedajes Airbnb y hoteles que están operando en el área del recinto amurallado.

La celebración de las mamás en su día, añadió, es una fecha en que la celebración es significativa, lo que propicia una derrama económica para los locales que expenden comida, ya sea de platillos regionales o gourmets, así como las tiendas de regalos. Esto es lo que propicia el incremento en las ventas en esta fecha e incluso puede generar un aumento entre el 50 e incluso arriba del 60 por ciento en algunos establecimientos comerciales o de restaurantes.

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JGH