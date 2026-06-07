Hombre convulsiona en calles de la colonia Fátima; vecinos lo auxiliaron ante la ausencia de una ambulancia

Momentos de tensión y preocupación se vivieron entre vecinos de la colonia Fátima luego de que un hombre identificado como Adán López, de aproximadamente 50 años de edad, sufriera una aparente crisis médica mientras se encontraba en la vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 60, entre las calles 35-A y 35, donde el masculino se desplomó sobre la banqueta, quedando boca arriba y presentando fuertes convulsiones. De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, además de los movimientos involuntarios, el hombre se tallaba constantemente el pecho, lo que hizo temer que pudiera estar sufriendo un preinfarto o alguna otra complicación cardíaca.

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Al percatarse de la situación, vecinos acudieron de inmediato para brindarle ayuda y mantenerlo bajo observación mientras solicitaban la presencia de una ambulancia. Sin embargo, pese al llamado de emergencia, la unidad médica nunca llegó al lugar, por lo que la preocupación entre los presentes fue en aumento conforme transcurrían los minutos.

Durante la atención improvisada, algunas personas observaron que Adán López llevaba entre sus pertenencias un papel con una leyenda escrita a mano en la que pedía perdón a su madre, situación que generó aún más inquietud entre quienes intentaban auxiliarlo.

Al percatarse de la situación, vecinos acudieron para brindarle ayuda. / Por Esto.

Ante la falta de respuesta de los servicios de emergencia, familiares del hombre fueron alertados sobre lo ocurrido y arribaron al sitio pocos minutos después a bordo de un vehículo particular. Tras valorar la gravedad de la situación, lo abordaron de inmediato y lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del masculino, aunque vecinos de la zona manifestaron su preocupación por lo sucedido y lamentaron que ninguna ambulancia acudiera al llamado de auxilio, pese a la urgencia del caso.

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Los habitantes del sector señalaron que situaciones de este tipo evidencian la importancia de contar con una respuesta oportuna de los servicios de emergencia, especialmente cuando se trata de personas que podrían encontrarse en riesgo de perder la vida.

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