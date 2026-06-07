Motociclista lesionado tras impactarse contra señalética en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000

Un joven de entre 20 y 22 años de edad resultó con diversas lesiones en brazos y otras partes del cuerpo luego de sufrir un accidente en motocicleta en calles del fraccionamiento Isla del Carmen 2000. Tras el percance, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que su unidad fue asegurada y enviada al corralón debido a los daños ocasionados a infraestructura propiedad del municipio.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con la calle 18 de Abril, donde, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el joven circulaba a bordo de una motocicleta particular marca Italika, con placas de circulación 16GUE4 del estado de Campeche.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Isla de Tris. / Por Esto.

Según la versión del motociclista, se dirigía hacia la avenida Boquerón del Palmar para visitar a su pareja en el domicilio de sus suegros cuando presuntamente una camioneta de color negro le cerró el paso o lo obligó a salir de su trayectoria. Esta maniobra habría provocado que perdiera el control de la unidad, subiéndose a la guarnición para posteriormente impactarse de frente contra una señalética metálica destinada a personas con discapacidad.

A consecuencia del fuerte choque, el conductor salió proyectado junto con su casco y la motocicleta, cayendo sobre el pavimento. El joven sufrió escoriaciones y heridas sangrantes principalmente en ambos brazos, además de golpes en distintas partes del cuerpo.

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Testigos que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y de las autoridades. Minutos después arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un centro médico para una valoración más exhaustiva de sus heridas y descartar lesiones de mayor gravedad.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado. / Por Esto

En cuanto a la motocicleta, esta fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía, debido a los daños ocasionados a la señalética propiedad de la comuna, así como para el deslinde de responsabilidades derivadas del accidente.

Respecto a la versión del motociclista sobre la presunta participación de una camioneta negra, las autoridades indicaron que no fue posible confirmar dicha información en el lugar de los hechos, ya que no se contaba con evidencia contundente, como grabaciones de cámaras de vigilancia o testimonios suficientes que respaldaran esa versión.

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Será el Ministerio Público quien continúe con las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar si existió la participación de un tercer vehículo en este hecho vial.

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