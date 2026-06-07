Joven se desvanece en la vía pública y moviliza a cuerpos de emergencia en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de ciudadanos, autoridades y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este domingo en la colonia Limonar, luego de que una joven se desvaneciera repentinamente sobre la vía pública, generando preocupación entre vecinos y transeúntes que presenciaron el incidente.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 10 de Julio, esquina con la calle Limonar, justo frente a la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ETI) No. 21. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la joven, quien vestía un short color rosa y una playera azul, había sido vista caminando desde las inmediaciones del Rastro Municipal.

Sin embargo, al llegar al cruce antes mencionado, aparentemente perdió el equilibrio y cayó al pavimento, quedando tendida boca arriba e inconsciente. Ante la situación, decenas de ciudadanos acudieron de inmediato para intentar auxiliarla, pero al notar que no respondía a los llamados, solicitaron el apoyo urgente de una ambulancia a través de los números de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos y brindar seguridad en el área, mientras que paramédicos iniciaron las labores de valoración médica. Tras varios minutos de atención, los socorristas lograron que la joven recuperara parcialmente la conciencia.

La mujer, quien se identificó como Leslie y tendría más de 20 años de edad, proporcionó algunos datos personales; sin embargo, debido al estado de desorientación y conciencia parcial en el que se encontraba, los paramédicos determinaron que era necesario su traslado a un hospital para una evaluación médica más completa y descartar cualquier complicación.

Asimismo, se informó que se realizarían las gestiones necesarias para localizar y contactar a sus familiares, con el fin de informarles sobre lo sucedido y conocer antecedentes médicos que pudieran ayudar en su atención.

Por su parte, las autoridades recabaron información sobre el incidente y, una vez concluidas las diligencias correspondientes, se retiraron del lugar.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que provocaron el desmayo. No se ha confirmado si la joven padece alguna enfermedad crónica o condición médica preexistente, aunque no se descarta que el incidente pudiera estar relacionado con un posible golpe de calor u otro problema de salud que será determinado por especialistas tras su valoración médica.