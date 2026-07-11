Choque por alcance entre taxi y automóvil deja una pasajera lesionada en Ciudad del Carmen

Un percance vial registrado la tarde de este sábado en calles de la colonia Fátima provocó afectaciones a la circulación, daños materiales de consideración y dejó como saldo a una pasajera lesionada, luego de que un automóvil particular impactara por alcance a un taxi de alquiler.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 35 con 66, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un taxi Dodge Attitude, con número económico 2721 y placas A-223-BED del estado de Campeche, circulaba con aparente preferencia cuando fue impactado por la parte trasera por un automóvil Volkswagen Virtus, color rojo, con placas ZAZ-455-H del estado de Yucatán.

Presuntamente, el conductor del vehículo particular no guardó la distancia de seguridad, lo que ocasionó que terminara chocando contra el taxi. El fuerte golpe provocó daños materiales de consideración, principalmente en la unidad de transporte público.

Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba como pasajera en el taxi presentó molestias y dolor en la zona cervical, por lo que fue atendida en el lugar y posteriormente recibió un pase médico para ser valorada en una clínica particular, con el fin de descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos de la Policía acudieron al sitio para abanderar la zona y agilizar la circulación, evitando que el incidente generara mayores complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector.

Minutos después arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes realizaron el peritaje correspondiente y sostuvieron un diálogo con ambas partes para determinar la responsabilidad del accidente y alcanzar un acuerdo que evitara el traslado de los involucrados ante las autoridades ministeriales.

Finalmente, los vehículos fueron retirados de la vialidad una vez concluidas las diligencias. Las aseguradoras expidieron los pases correspondientes para la reparación de las unidades y la atención médica de la pasajera lesionada, con lo que el incidente quedó resuelto por la vía del acuerdo entre las partes.

JGH