Fénix aplasta 22-11 a Aguerridas en la Liga Sabatina de Softbol Femenil de Hopelchén

Con decisivos rally’s de seis y once carreras en la primera y sexta entrada, el equipo Fénix de Hopelchén doblegó 22 carreras a 11 a las Aguerridas de Chanchén, en acciones de la jornada 14 de la Liga Sabatina de Softbol Libre Femenil “Puro Hopelchén”.

Este juego, se realizó en el estadio de softbol de la colonia Campo de Aviación de la ciudad de Hopelchén, casa del Fénix, al que asistieron decenas de aficionados al llamado “deporte de la pelota blanda”.

Ganó el juego Guadalupe May, con relevos de Floriceli Collí y terminó el juego Griselda Tzacum, en tanto que la derrota fue para Belem Olivas quién apenas lanzó dos episodios y aceptó siete carreras, y concluyó el encuentro Fabiola Tec.

Las Aguerridas quién son un equipo que apenas debuta en esta temporada en el softbol femenil se fue adelante con par de carreras en la misma primera entrada, pero, las locales remontaron la pizarra y pisaron seis veces para tomar la delantera 6 carreras a 2, y tomaron el control del juego.

Chanchén se acercó con una rayita, pero Fénix recuperó esa carrera al anotar su séptima carrera, empero el equipo visitante anotó dos carreras más en la tercera tanda para meterse de lleno al juego, aunque perdía 7 carreras a 5, sin embargo, Fénix hizo dos rayitas más el cierre del tercer episodio y aumentar la venta 9 carreras a 5.

Aguerridas anotó solitaria carrera en la cuarta tanda, pero las locales hicieron dos más en el cierre de esa entrada y ponerse 11 carreras 6.

El equipo visitante se fue en blanco en las entradas cinco y seis, y Fénix se desató a la ofensiva y anotó rally de once carreras para aumentar su ventaja coronado con jonrón de campo con la casa llena de la capitana del equipo Isela Báez, y prácticamente selló su victoria y ponerse 22 carreras a 6. E

n su último al bate, las Aguerridas de Chanchén intentó una rebelión y anotó cinco carreras, que no fueron suficientes para cuando menos acercarse a la pizarra, pero el equipo local se fajó y consumó el aut 21, y dejar el definitivo 22 carreras a 11.