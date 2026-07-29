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Camioneta choca contra camión cargado con bloques y provoca caos vial en Campeche

Una camioneta chocó contra un camión cargado con bloques de concreto sobre la avenida López Portillo, en la capital de Campeche. El accidente dejó daños materiales y afectaciones al tránsito.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

29 de jul de 2026

1 min

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Camioneta impacta por alcance a camión de materiales en la avenida López Portillo
Camioneta impacta por alcance a camión de materiales en la avenida López Portillo / Dismar Herrera

Daños materiales de regular cuantía y afectaciones a la circulación fue el saldo de un hecho de tránsito registrado sobre la avenida López Portillo, donde una camioneta terminó impactándose contra un camión de carga que circulaba con preferencia.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida López Portillo, entre la avenida Lázaro Cárdenas, cuando el conductor de una camioneta no midió correctamente su distancia de seguridad y, al presuntamente exceder los límites de velocidad, se proyectó contra la parte trasera de un camión cargado con bloques de concreto.

Tras el impacto, parte de la carga que transportaba el vehículo pesado quedó esparcida sobre la arteria, lo que obstaculizó la circulación durante varios minutos mientras las autoridades realizaban las maniobras para retirar las unidades. Pese a los daños, no se reportaron personas lesionadas.

JGH

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