Incendios en España dan tregua: Ávila y Madrid levantan evacuaciones tras arrasar más de 70 mil hectáreas

Los grandes incendios forestales que durante la última semana afectaron a la provincia de Ávila y a la Comunidad de Madrid fueron declarados “técnicamente estabilizados”, informó el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska.

La mejora permitió levantar las evacuaciones y confinamientos que permanecían activos en varias localidades. Sin embargo, los equipos de emergencia continuarán sobre el terreno para consolidar los perímetros, enfriar los puntos calientes y evitar que las llamas vuelvan a propagarse.

Los incendios han arrasado más de 70 mil hectáreas. El fuego de Burgohondo, en Ávila, concentró alrededor de 50 mil hectáreas quemadas, mientras que los distintos focos de Madrid afectaron amplias zonas de la Sierra Oeste.

¿Qué significa que los incendios estén técnicamente estabilizados?

La estabilización no significa que los incendios hayan sido completamente extinguidos. Indica que las llamas evolucionan dentro de los límites establecidos y que los equipos pueden anticipar su comportamiento.

Grande-Marlaska explicó que la decisión se tomó con base en los informes de la Unidad Militar de Emergencias y de los responsables técnicos regionales. La prioridad ahora es impedir reactivaciones ante el aumento de las temperaturas, los vientos y la baja humedad previstos para los próximos días.

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Los incendios de Madrid y Ávila fueron tratados como una sola emergencia debido a su cercanía y al riesgo de que los frentes terminaran por unirse. El Gobierno español declaró el 24 de julio la emergencia de interés nacional para coordinar los recursos estatales, regionales y municipales.

¿Qué localidades pudieron levantar las evacuaciones?

En Ávila se autorizó el regreso de habitantes de municipios como Sotillo de la Adrada, Casavieja y Villanueva de Ávila, además de residentes de la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo.

También se retiraron restricciones en localidades de Madrid afectadas por el incendio de la Sierra Oeste. Las autoridades pidieron a la población regresar con precaución debido a la presencia de vehículos de emergencia, maquinaria pesada y equipos que todavía trabajan en las carreteras y áreas forestales.

Durante los días más críticos, cerca de 100 mil personas llegaron a ser evacuadas o confinadas en Madrid y Ávila por el avance de las llamas y la amenaza sobre zonas habitadas.

¿Qué riesgo persiste pese a la mejora?

Las autoridades mantienen la vigilancia ante la nueva ola de calor que afecta a España. Las temperaturas superiores a los 40 grados, combinadas con vegetación seca y viento, podrían favorecer nuevos incendios o reactivar zonas que todavía conservan calor.

Grande-Marlaska insta a las CC. AA. a reforzar las medidas preventivas para evitar incendios forestales.



El ministro ha presidido el Pleno del Consejo Nacional de #ProtecciónCivil, que ha aprobado cuatro nuevas directrices de planificación, a propuesta de @proteccioncivil. pic.twitter.com/lOByzE0NlS — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 29, 2026

La Guardia Civil y los servicios forestales permanecerán desplegados, mientras los equipos de extinción revisan los perímetros y los daños en viviendas, carreteras, redes eléctricas y espacios naturales.

El Gobierno español también declaró como zonas afectadas por emergencias de protección civil distintos territorios dañados por incendios durante 2026, entre ellos Madrid, Ávila y Toledo, con el objetivo de facilitar apoyos y medidas para la recuperación.

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