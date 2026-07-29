Revelan la fecha de estreno de 'El Diablo viste a la Moda 2' en la plataforma de Disney +

Todo parece indicar que la espera para los fans de ‘El Diablo viste a la Moda 2’ se encuentra cerca de llegar a su final, ya que muy pronto la exitosa producción llegará a una plataforma de streaming. Por eso, aquí te decimos todo lo que debes saber para disfrutar de la segunda entrega de esta producción.

Noticia Destacada Charlize Theron bromea sobre Matt Damon en La Odisea: "No podía dejar de mirar su trasero"

¿Cuándo se va a estrenar ‘El Diablo viste a la Moda 2’ en Disney +?

Se sabe que esta segunda parte ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney +, por lo que desde la madrugada de este miércoles 29 de julio, los fans en México y en algunos países de Centroamérica como El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, ya pueden volver a ver a sus actores preferidos.

Noticia Destacada Anne Hathaway anuncia que está esperando su tercer bebé con emotivo video

¿Quién es el elenco de ‘El Diablo viste a la Moda 2’?

Recordemos que esta secuela fue una de las más esperadas por los fans, pues reúne a los actores que protagonizaron la primera entrega, entre ellos Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

La primera parte de esta historia, llegó a las salas de cine en el 2006 y estuvo basada en la novela de Lauren Weisberger.

Para quienes no tuvieron oportunidad de ver esta secuela, Andy Sachs, personaje al que da vida Anne Hathaway, regresa a la revista Runway como editora de reportajes, pero en esta ocasión se enfrenta a un reto con su reencuentro con Miranda, quien es interpretada por Meryl Streep.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal