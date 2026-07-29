Presidenta Sheinbaum niega censura a medios y defiende lineamientos sobre derechos de las audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias tengan como objetivo censurar a las estaciones de radio, televisoras o personas comunicadoras.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 29 de julio, la mandataria afirmó que las disposiciones buscan garantizar que quienes consumen contenidos de radio y televisión cuenten con mecanismos para presentar quejas, solicitar aclaraciones y ejercer su derecho de réplica.

Sheinbaum aseguró que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue discutida con representantes de la industria y sostuvo que no permitirá restricciones contra las opiniones críticas al Gobierno.

“No hay censura, ni va a haber censura”, señaló la presidenta, quien agregó que el propósito es proteger el derecho constitucional de las audiencias a recibir información y distinguir con claridad los distintos tipos de contenidos.

¿Por qué Sheinbaum niega que los lineamientos sean censura?

La mandataria explicó que los procedimientos no comenzarían por decisión directa del Gobierno, sino a partir de una queja presentada por una persona ante la defensoría de audiencias del propio medio.

Entre los derechos contemplados se encuentran distinguir una noticia de una opinión, identificar la publicidad, ejercer el derecho de réplica y contar con vías accesibles para presentar inconformidades. La ley también establece que los concesionarios de radiodifusión deberán contar con una defensoría encargada de recibir, documentar y responder los señalamientos del público.

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Sheinbaum señaló que deberán existir candados para impedir que una crítica incómoda contra su administración o cualquier autoridad sea considerada automáticamente una violación a los derechos de las audiencias.

La prensa escrita y las plataformas digitales no forman parte de estos lineamientos, los cuales se concentran en los contenidos transmitidos mediante radio y televisión.

¿Qué obligaciones tendrán las televisoras y estaciones de radio?

El proyecto establece que los concesionarios deberán registrar y difundir un código de ética, además de designar a una persona defensora de las audiencias.

Esta figura será responsable de atender quejas relacionadas con contenidos que las personas consideren falsos, descontextualizados, discriminatorios o presentados sin diferenciar entre información, opinión y publicidad.

Los lineamientos están dirigidos a concesionarios comerciales, públicos y sociales. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones explicó que el objetivo es reconocer a radioescuchas y televidentes como participantes activos y no únicamente como receptores de contenidos.

¿Quién impondrá las multas por violar los derechos de las audiencias?

Sheinbaum reconoció que el esquema de sanciones es uno de los puntos más controvertidos y que todavía debe definirse con mayor precisión quién impondrá las multas, bajo qué condiciones y cómo podrán inconformarse las empresas.

#MañaneraDelPueblo. “Es absolutamente falso que el gobierno busque censurar”, subraya la presidenta @Claudiashein al comentar la primera plana de @Reforma . pic.twitter.com/ktDZSSCBQv — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 29, 2026

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión faculta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para vigilar el cumplimiento de los lineamientos y, en su caso, sancionar las violaciones conforme al procedimiento legal.

La propuesta permanece en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. Durante ese periodo podrán participar concesionarios, organizaciones civiles, instituciones académicas, especialistas, radioescuchas y televidentes.

La presidenta insistió en que esta discusión deberá establecer garantías para proteger tanto los derechos de la ciudadanía como la libertad de expresión de periodistas, comentaristas y empresas de comunicación.

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