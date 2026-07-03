Aparatoso choque por alcance cerca del Faro de Xicalango deja varios lesionados

Un aparatoso accidente carretero registrado sobre la carretera federal que comunica a Ciudad del Carmen con Atasta, a la altura del Faro de Xicalango, dejó como saldo varios lesionados y cuantiosos daños materiales, luego de que dos vehículos particulares se vieran involucrados en un fuerte choque por alcance.

De acuerdo con los primeros informes de la Guardia Nacional, un automóvil Chevrolet Chevy tipo vagoneta circulaba con dirección hacia Puerto Rico, en el municipio de Carmen, transportando a una familia. Sin embargo, por causas que aún son materia de investigación, la unidad fue impactada por alcance por un automóvil Ford Ikon color blanco con placas del estado.

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Tras el fuerte impacto, el conductor del Ford perdió el control de la unidad y ya no logró detener su marcha, provocando que ambos vehículos salieran de la carpeta asfáltica y terminaran sobre el acotamiento del lado derecho de la vía federal.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los números de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de Isla Aguada y de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de ambas unidades. Debido a las lesiones que presentaban algunos de ellos, fueron trasladados a hospitales de Ciudad del Carmen para recibir atención médica especializada.

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Mientras los cuerpos de emergencia atendían a los lesionados, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras resguardaron el área para prevenir otro incidente y realizar las diligencias correspondientes.

Las unidades siniestradas permanecieron en el sitio hasta la conclusión de las labores periciales, para posteriormente ser retiradas con apoyo de una grúa. El caso fue turnado ante la Fiscalía correspondiente, instancia que llevará a cabo las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y deslindar las responsabilidades legales.

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