Paco Memo, el tutor de Morita, cuida que haga su tarea antes del México vs Inglaterra

Gilberto Mora se ha convertido en una de las estrellas de la Selección Mexicana en este Mundial. Su gran nivel de juego, su capacidad para cambiar el rumbo de un partido y el peso que tiene en la cancha han provocado que los reflectores apunten hacia él.

Lo más impresionante es que el jugador que despliega un gran nivel futbolístico en el terreno de juego solo tiene 17 años. Catalogado como una joya del futbol mexicano, Gil Mora también se ha vuelto un fenómeno viral en redes sociales.

Sin duda no podría brillar solo, y una de las leyendas de la Selección Mexicana lo está ayudando a cumplir con sus "tareas", así como a cuidar de que duerma temprano para que se mantenga concentrado. No podría ser nadie más que Francisco Guillermo Ochoa Magaña.

El legendario arquero mexicano se convirtió en la sombra de "Morita", y en redes sociales se han viralizado sus videos, pues uno de los capitanes del Tricolor como es Paco Memo ha protagonizado junto al joven futbolista capítulos divertidos en la concentración.

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Esta vez, un reel que se publicó en redes sociales muestra a Ochoa llegar a la habitación de Gilberto Mora para cerciorarse de que esté descansando, portándose bien y para que haga su tarea por completo.

En el video también se puede ver cómo le lleva sus plumones y unos dibujos para que los llene de color, así como un pequeño títere que manipula con la mano, para contarle un cuento y así pueda dormir plácidamente.

Más allá de la diversión de las ocurrencias de Ochoa y "Morita", el arquero se ha vuelto como un tutor de la joya mexicana, que lo cuida y aconseja en su debut mundialista con la experiencia que da haber jugado en seis Mundiales.

Los memes, videos y animaciones para cuidar a Gilberto Mora han inundado las redes sociales, pero sin duda en la realidad, el joven de 17 años se ha convertido en una pieza clave del planteamiento de Javier Aguirre en esta Copa del Mundo.

El próximo partido de México será contra la selección de Inglaterra, uno de los compromisos más importantes que se ha presentado para el Tri, que buscará trascender en el Mundial y escribir uno de los capítulos más sobresalientes de su historia cuando busque acceder a los Cuartos de Final del torneo.