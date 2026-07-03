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Campeche / Ciudad del Carmen

Ligero percance vial entre dos automóviles provoca afectaciones al tránsito en la colonia Santa Margarita

Los conductores notificaron a sus respectivas aseguradoras para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades 

Por Redacción Por Esto!

4 de jul de 2026

1 min

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Ligero percance vial entre dos automóviles provoca afectaciones al tránsito en la colonia Santa Margarita
Ligero percance vial entre dos automóviles provoca afectaciones al tránsito en la colonia Santa Margarita / Por Esto

Un ligero accidente de tránsito entre dos vehículos particulares se registró sobre la calle 47, en el cruce con la calle 36 de la colonia Santa Margarita, dejando únicamente daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de un automóvil Volkswagen Vento color gris, con placas de circulación DGH-757-C del estado de Campeche, intentaba reincorporarse a la vialidad cuando, presuntamente, no tomó las debidas precauciones y terminó cortando la circulación de un Chevrolet Beat color blanco, con placas DGJ-362-C del estado.

Como consecuencia, el Volkswagen impactó con la parte frontal al Chevrolet, ocasionando daños menores en ambas unidades. A pesar del golpe, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

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Tras el percance, ambos vehículos permanecieron bloqueando parcialmente la vialidad mientras los conductores notificaban a sus respectivas aseguradoras para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades y alcanzar un acuerdo por los daños ocasionados, lo que generó tránsito lento en la zona durante varios minutos.

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