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Falla mecánica en Tren Maya provoca detención del servicio en tramo Leona Vicario

El Tren Maya informó que otorgó reembolsos, compensaciones económicas y transporte terrestre gratuito a los pasajeros afectados.

Por Redacción Por Esto!

4 de jul de 2026

1 min

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Falla mecánica en Tren Maya provoca detención del servicio en tramo Leona Vicario
Falla mecánica en Tren Maya provoca detención del servicio en tramo Leona Vicario / X/@TrenMayaMX

Un comunicado del Tren Maya, informa sobre una detención preventiva del tren 303 ocurrida el 1 de julio a las 19:00 horas en el tramo Leona Vicario debido a una falla técnica en el generador de energía eléctrica.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno colocaron boletines de localización en puntos estratégicos

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La ruta afectada fue Mérida–Cancún Aeropuerto, mientras que la falla en el generador eléctrico de propulsión.

Dos trenes adicionales trasladaron a los pasajeros a su destino, además de que se otorgaron reembolsos de boletos, compensaciones económicas y transporte terrestre gratuito.

Una pasajera recibió atención tras sufrir una crisis nerviosa. Se iniciaron investigaciones técnicas para evitar que el fallo se repita.

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