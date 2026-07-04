Falla mecánica en Tren Maya provoca detención del servicio en tramo Leona Vicario

Un comunicado del Tren Maya, informa sobre una detención preventiva del tren 303 ocurrida el 1 de julio a las 19:00 horas en el tramo Leona Vicario debido a una falla técnica en el generador de energía eléctrica.

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La ruta afectada fue Mérida–Cancún Aeropuerto, mientras que la falla en el generador eléctrico de propulsión.

Dos trenes adicionales trasladaron a los pasajeros a su destino, además de que se otorgaron reembolsos de boletos, compensaciones económicas y transporte terrestre gratuito.

Tren Maya informa sobre una detención preventiva debido a una falla técnica en uno de sus trenes. pic.twitter.com/cfMIvwHfvo — Tren Maya (@TrenMayaMX) July 4, 2026

Una pasajera recibió atención tras sufrir una crisis nerviosa. Se iniciaron investigaciones técnicas para evitar que el fallo se repita.

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