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Presentan videomapping “Mérida: Origen y Memoria” en el Parque de la Paz

El Parque de la Paz fue escenario del videomapping “Mérida: Origen y Memoria”, una proyección que celebra la fuerza, movimiento y tradición del Pok Ta Pok.

Por Redacción Por Esto!

3 de jul de 2026

1 min

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Presentan videomapping “Mérida: Origen y Memoria” en el Parque de la Paz
Presentan videomapping “Mérida: Origen y Memoria” en el Parque de la Paz / Facebook:Mérida es Cultura

En estos momentos que los ojos del mundo se encuentran sobre nuestro país por la Copa Mundial de la FIFA, se ha presentado un videomapping el cual lleva por nombre “Mérida: Origen y Memoria”.

Los aficionados de Mérida han celebrado en el Monumento a la Patria las victorias de México.

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El cual hace que la mira vea la pelota más antigua del mundo, el Pok Ta Pok, el juego de pelota Maya, una tradición que se encuentra vigente y que todavía se juega y representa a la entidad.

Una de las razones por las que se hizo este videomapping, es para celebrar el movimiento y la destreza, pues se trata de un juego que junta cuerpo, comunidad y territorio.

Por su parte, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida ha dado a conocer que este viernes 3 de julio, el videomapping “Mérida: Origen y Memoria”, se proyectó en el Parque de la Paz, con funciones que fueron a las 20:00 y 21:00 horas.

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