Daños materiales y afectaciones viales deja choque por alcance en la colonia Francisco I. Madero

La tarde de este viernes se registró un aparatoso accidente de tránsito sobre la avenida 10 de Julio, en la colonia Francisco I. Madero de Ciudad del Carmen, luego de que dos vehículos particulares protagonizaran una colisión por alcance que dejó como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación vehicular. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 10 de Julio, a la altura de la calle Guadalupe Victoria, frente a una conocida refaccionaria, donde el conductor de un automóvil Chevrolet Chevy, color rojo, con placas de circulación DGR-671-C del estado de Campeche, circulaba con dirección hacia la glorieta del Reloj de las Tres Caras.

Noticia Destacada Combi del transporte público y taxi protagonizan percance frente a la terminal del ADO; no hubo personas lesionadas

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del Chevy presuntamente no guardó la distancia de seguridad con la unidad que lo antecedía, por lo que terminó impactándose de manera violenta contra la parte trasera de una camioneta Hyundai Creta, también de color rojo, con placas DJK-152-C del estado de Campeche.

Tras el fuerte impacto, ambas unidades resultaron con daños de consideración. El vehículo presuntamente responsable presentó severas afectaciones en la parte frontal, incluyendo el cofre, fascia, parrilla y faros delanteros, mientras que la camioneta Hyundai sufrió daños en la cajuela, fascia trasera y diversas molduras.

Noticia Destacada Accidente entre automóvil y motocicleta de MotoMandaditos provoca severo caos vial en la colonia Revolución

El percance generó afectaciones al tránsito vehicular debido a que ambas unidades permanecieron sobre uno de los carriles mientras se realizaban las diligencias correspondientes, provocando largas filas de vehículos en la zona.

Minutos después arribaron ajustadores de la aseguradora Quálitas, quienes realizaron el peritaje correspondiente y entablaron el diálogo entre ambas partes para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños materiales, evitando así que el caso fuera turnado a las autoridades ministeriales.

A pesar de lo aparatoso del choque, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que todo quedó reducido a pérdidas materiales por varios miles de pesos y complicaciones momentáneas en la circulación sobre una de las principales vialidades de la ciudad.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal